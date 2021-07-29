Qualcomm за квартал получила выручку в 8 млрд долл.

29 июля 2021 г., 12:28

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Акции Qualcomm выросли более чем на 3% в ходе расширенных торгов в среду после того, как производитель сообщил о финансовых результатах за третий финансовый квартал и дал сильный прогноз на следующий квартал.



Чистая прибыль компании на акцию составила 1,92 доллара против 1,68 доллара, как ожидали аналитики, согласно Refinitiv.



Общая выручка достигла 8 млрд долл., тогда как аналитики прогнозировали 7,58 млрд долл.



Как отмечается, выручка Qualcomm выросла на 63% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а прибыль на акцию более чем удвоилась ежегодно за квартал, закончившийся 27 июня.



Большая часть роста была обусловлена ​​продажей чипов. Полупроводниковый бизнес Qualcomm QCT принес доход в 6,47 млрд долл., что на 70% выше, чем было год назад. Продажи чипсетов для мобильных устройств составили основную часть дохода.



Бизнес Qualcomm IoT, входящий в состав QCT, который сфокусирован на выпуске микросхем с низким энергопотреблением для умных устройств, а также для сетевого и промышленного использования, вырос на 83% до почти 1,4 млрд долл.



Компания является одним из основных поставщиков комплектующих и интеллектуальной собственности для телефонов и сетей 5G и явно начнет выигрывать от роста спроса на устройства с новой технологией во всем мире по мере восстановления экономики. Компания ожидает, что количество смартфонов, поставленных ее клиентами, вырастет в 2021 г. после снижения на 11% в прошлом году во время пандемии, а в этом году будет поставлено от 450 до 550 миллионов смартфонов 5G.



Прибыльный сегмент лицензирования технологий Qualcomm, который включает выручку от патентов 5G и других мобильных технологий, вырос на 43% до 1,49 млрд долл.



В квартале, закончившемся в июне, Qualcomm выплатила дивиденды на сумму 767 млн долл. и выкупила свои акции на 630 млн долл.

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