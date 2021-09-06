Проверка Paperless в действии

6 сентября 2021 г., 18:05

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Не то, чтобы я ставил себе целью постоянно отслеживать возможности безбумажной жизни в Украине, но вот на пару дней слетал в Киев и как-то сами собой такие возможности протестировались. И результаты, хм, интересные.

Регистрация на рейс Одесса-Киев. Авиакомпания SkyUp предлагает электронную регистрацию, причем начинает её за два дня до рейса, но результат регистрации неожиданный – вам присылают письмо, в котором есть ссылка на электронный посадочный, хранящийся на сервере авиакомпании. Если вы хотите, вы его можете сохранить куда-нибудь PDF файлом, а потом распечатать или показать с устройства. Формат посадочного явно рассчитан на экран смартфона, такой он компактный, но просто прислать тот же PDF в письме авиакомпания не догадывается, не говоря уже о возможности добавить его в Wallet, что умеет даже электронный билет в Укрзализныце. В результате пришлось показывать посадочный из браузера на смартфоне – что предлагается делать в отсутствие интернета или при сбоях на сервере, как-нибудь определитесь сами.

Контроль на безопасность в одесском аэропорту – грустный дядя на стойке спросил «У вас "Дия"?» и начал объяснять, что она плохо сканируется и вообще проблема. У меня с собой была ID-карта, посадку уже объявили, так что я предпочел не задавать вопросов и пошел дальше.

Кстати, «Дия» не позволяет предъявить документы, если на вас маска, даже если смартфон разблокирован с помощью Apple Watch.

Посадка в самолет – на стойке девушки очень вскользь смотрят на паспорт в «Дие», но, по крайней мере, не требуют доставать ID-карту. Зато бортпроводники на входе в самолет SkyUp зачем-то требуют предъявить посадочный. Смысл требования загадочен, поскольку на экран моего телефона, где номер места, номер рейса и дата были напечатаны шрифтом примерно в 5 мм бортпроводник посмотрел с расстояния метра в два и сказал «Проходите». Напомню, что мы все в масках и в общем случае потребуется достать смартфон, разблокировать его вводом пароля, найти посадочный где-то внутри, причем в случае с конкретной авиакомпанией – загрузить его по ссылке из письма, которое тоже не наготове. Выглядит довольно по-дурацки.

Экспресс Аэропорт-Киев. Терминалы по продаже билетов не работают, в онлайне билеты купить нельзя, касса по продаже билетов одна перед входом на перрон. Вам выдают длинный чек с QR-кодом, но потом контроллер в вагоне его даже не пробовал сканировать. Зачем тогда его печатать-то? А так транспорт неплох, правда, ходит не часто и вагоны небольшие.

Летим обратно. Ругаемая всеми авиакомпания МАУ много лет присылает посадочные в формате Apple Wallet. На регистрацию идти не надо. На контроле безопасности девушка сразу говорит «Если у вас "Дия", вам в другую очередь, тут у нас нет считывания». Показываю ID-карту.

И наконец, посадка в самолет. Всё считывается хорошо, но тем заметнее проблема с юзабилити – электронный посадочный и бумажный паспорт предъявляется быстрее, чем электронный посадочный и электронный паспорт, потому что во втором случае надо после сканирования талона убрать его с экрана, найти приложение «Дия», открыть его, разблокировать вводом пароля и показать экран. При этом никакого контроля не производится – девушка просто смотрит на экран, ничего не сканируется, с тем же успехом можно показать статическую картинку с интерфейсом приложения и чем-то, напоминающим паспорт. Но я предпочту показывать бумажный паспорт – это просто быстрее.

Вот такой опыт использования paperless-документов на сегодняшний день – напомню, что прошла пара недель после обещанной даты, после которой должно было наступить безбумажное счастье всей страны.

Проверка Paperless в действии

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