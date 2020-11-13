Продажи Apple MacBook могут достичь рекордной отметки в 2021 г.

13 ноября 2020 г., 16:25

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Как прогнозируют в TrendForce, с учетом массовой организации мест удаленной работы и обучения глобальные продажи Apple MacBook в 2020 г. сумеют достичь отметки в 15,5 млн устройств. Увеличение в годовом сопоставлении, тем самым, составит 23,1%. Более того, благодаря презентации 11 ноября новых моделей и процессора Silicon M1, в 2021 г. удастся глобально отгрузить рекордное количество мобильных компьютеров Apple — 17,1 млн шт. Позитивная динамика к предыдущему году, таким образом, превысит 10%.

Хотя розничная цена на модели особо не изменится, пришедший на замену Intel x86 процессор от Apple на архитектуре ARM позволит существенно снизить энергопотребление устройств, а также показать отличную работу в тандеме с macOS Big Sur. В настоящее время чипами М1 оснащены лишь MacBook Air и MacBook Pro с экранами 13,3″, однако в будущем году к ним также присоединятся MacBook Pro с экранами 14″ и 16″.

Принимая во внимание, что в будущем году прогнозируемый рост мирового рынка ноутбуков составит не более 1,9%, ожидаемая высокая динамика Apple позволит ей увеличить подконтрольную долю до 8,7%, с 8% в 2020 г.

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