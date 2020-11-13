VMware и Samsung будут совместно развивать технологии сетей 5G

13 ноября 2020 г., 16:55

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Компания VMware объявила о начале сотрудничества с Samsung Electronics в области технологий 5G. Партнеры помогут операторам связи соответствовать требованиям сетей 5G и ускорить их внедрение. Это станет возможным благодаря оптимизации портфеля телекоммуникационных решений Samsung для всех элементов сети связи – от ядра к периферии и сети радиодоступа, исполненных в виде как контейнерных так и виртуализированных функций сети связи с помощью платформы VMware Telco Cloud Platform.

По мере распространения технологий 5G операторам связи потребуются сети, построенные с использованием cloud-native технологий, которые повысят скорость, гибкость и эффективность развертывания сервисов в новых отраслях. При этом добиться нужных результатов можно только с помощью сквозной автоматизации, разработанной для упрощения управления и эксплуатации, а также снижения операционных затрат. Сотрудничество Samsung и VMware призвано ускорить цикл внедрения инноваций путем тщательного сквозного проектирования сетей и поддержки необходимого для 5G уровня гибкости. Платформа VMware Telco Cloud Platform позволит операторам связи развертывать облачные программно-определяемые сети 5G для скоростного предоставления услуг и приложений в распределенных облаках оператора, обеспечивая согласованность между операциями, интегрированное управление жизненным циклом и многоуровневую автоматизацию, в то же время сохраняя операторский класс производительности, масштабируемости и надежности.

В рамках этого сотрудничества компании работают над оптимизацией и повышением готовности различных функций VNF и CNF (таких, как vRAN, 5G Core, MEC, Management и Analytics), предоставляемых Samsung на платформе VMware Telco Cloud. Компания Samsung сертифицировала и продолжит сертифицировать свои VNF и CNF в рамках программы VMware Ready for Telco Cloud. Активное участие в этой программе позволит ускорить адаптацию и развертывание 5G-решений Samsung на платформе VMware Telco Cloud Platform операторами связи.

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