Привет, Nebulon!

24 января 2020 г., 18:05

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Трое бывших сотрудников НРЕ - Сиамак Назари (Siamak Nazari), Шон Этаати (Sean Etaati) и Крейг Нуньес (Craig Nunes) - во главе с Дэвидом Скоттом (David Scott), который ранее был генеральным директором 3PAR, создали Nebulon – облачно-определяемую (cloud-defined) компанию по хранению данных.

Головной офис компании находится в Лос-Альтосе в Кремниевой долине, а офисы - во Фримонте и на полуострове. Ранее говорилось, что в число первых сотрудников входят старшие руководители Google, DeepLearning.ai, Стэнфордского университета, Datrium и HPE-3PAR.

Перенос данных в облако может показаться очевидной альтернативой для многих организаций. Но реальность такова, что для многих ИТ-директоров их наиболее важные для бизнеса активы данных, которые часто представляют собой жемчужину корпоративной ИС, часто хранятся по разным причинам, включая безопасность, управление, стоимость и т. д., в инфраструктуре компании на собственной площадке, В то время как организации имеют множество вариантов хранения, в настоящее время на рынке нет ни одного решения, которое сочетало бы в себе первичную облачную управляемую альтернативу устаревшим трехуровневым архитектурам.

В то же время многие организации стремятся отойти от внешнего хранилища и трехуровневых архитектур и перейти к одноуровневым подходам на основе гипермасштабирования серверов в центрах обработки данных. Одноуровневые подходы оказались экономически эффективными и более простыми в использовании для определенного набора рабочих нагрузок. Все согласны с тем, что емкость на основе массива остается самой высокой в отрасли по стоимости, поскольку те же твердотельные накопители продаются в составе сервера за небольшую часть его стоимости. Но переход к одноуровневому подходу требует решения без использования программного обеспечения, типичного для подхода SDS / HCI.

Что же такое решение Nebulon? О технологии известно мало, за исключением того, что она сосредоточена на первичном хранилище в гибридном мире ИТ.

Калифорнийская компания сообщила, что разрабатывает замену в облачном хранилище для сетей Fibre Channel, гиперконвергентных систем и программно-определяемых хранилищ. Система использует обычные твердотельные накопители и обеспечивает управляемые в облаке безопасные автономные операции для локального хранилища, ориентированного на сервер.

Nebulon сообщает владельцам инфраструктуры, что его продукт представляет собой «серверный подход к хранению данных, который практически не требует вмешательства, что является частью стоимости массивов и сетей SAN, без ущерба для соглашений об уровне обслуживания».

Кроме того, говорится, что это компания «облачного хранилища», и это новый термин в этой области. По словам сотрудников компании, то, что они создали, очень разрушительно и отвечает вызову ИТ-директора, объединяя несколько важных изменений в ЦОД в одно прорывное предложение.

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