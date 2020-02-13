Xiaomi представила новые флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro

13 февраля 2020 г., 15:12

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Компания Xiaomi в ходе онлайн-трансляции представила свои новые флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Выпуск устройств приурочен к десятилетнему юбилею компании.

Оба смартфона оснащены экранами AMOLED диагональю 6,67 дюймов с разрешением 2340×1080 и частотой обновления 90 Гц. Экраны обладают пиковой яркостью 1129 кд/м2 и поддерживают сертификацию HDR10+. Смартфоны работают на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 865.

Как и сообщалось ранее, Mi 10 стал первым на рынке смартфоном с оперативной памятью нового поколения LPDDR5 производства Micron. Новый тип оперативной памяти отличается повышенной энергоэффективностью и обеспечивает высокую скорость доступа к данным. Смартфоны оснащены 8 или 12 ГБ ОЗУ. Емкость встроенного накопителя Mi 10 составляет от 128 до 256 ГБ, Mi 10 Pro — от 256 до 512 ГБ.

Среди других особенностей новинки отмечается флэш-память UFS 3.0 и поддержка Wi-Fi 6 со скоростью передачи данных до 9,6 Гб/с.

Mi 10 получил аккумулятор емкостью 4780 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт. В Mi 10 Pro установлен аккумулятор объемом 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт.

Основная камера сочетает четыре модуля с разрешением до 108 Мп и способна записывать видео с разрешением 8K. Камера Mi 10 Pro также получила 10-кратный гибридный зум. Фронтальная камера поддерживает съемку видео на скорости 120 к/с.

Цены на Mi 10 начинаются от 573 долл., на Mi 10 Pro — от 716 долл. Продажи стартуют 18 февраля.

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