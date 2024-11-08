Ринкова вартість Nvidia перевищила 3,65 трлн дол. - рекорд за всю історію бірж

8 ноября 2024 г., 17:59

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Як повідомляє Reuters, акції Nvidia зросли до рекордного максимуму в четвер, що зробило її першою компанією в історії, яка перевищила ринкову вартість акцій в 3,6 трильйона доларів.

Аналітики зазначають, що це сталося у результаті того, що на Уолл-стріт продовжилися ралі, викликане поверненням Дональда Трампа в Білий дім.

Акції домінуючого виробника мікросхем зі штучним інтелектом зросли на 2,2% завдяки оптимізму інвесторів щодо зниження податків і послаблення регулювання після перемоги кандидата від Республіканської партії на виборах у вівторок.

Ринкова вартість акцій Nvidia завершила день на рівні 3,65 трлн дол., побивши рекорд Apple, ринкова капіталізація якої досягала 21 жовтня у 3,57 трлн дол.

У четвер акції Apple виросли на 2,1%, в результаті чого їх ринкова вартість склала 3,44 трлн дол.

Технологічний індекс S&P 500 зріс більш ніж на 4% за дві сесії після перемоги Трампа на виборах у вівторок.

Nvidia стала найбільшим переможцем на фондовому ринку США в гонці між Microsoft, Alphabet та іншими важковаговиками за нарощування обчислювальних потужностей АІ та домінування в нових технологіях.

У листопаді акції Nvidia зросли на 12%, а за весь 2024 року їхня вартість потроїлася.

Аналітики в середньому очікують, що Nvidia збільшить свій квартальний дохід більш ніж на 80% до 32,9 млрд дол., коли вона повідомить про свої результати 20 листопада.

У червні Nvidia ненадовго вже була найдорожчою компанією світу, перш ніж її обігнали Microsoft і Apple. Капіталізація технологічного тріо йшла нога в ногу протягом декількох місяців. Ринкова вартість Microsoft склала майже 3,16 трильйона доларів, а її акції у четвер зросли на 1,25%.

На цей момент показники найдорожчих технологічних компаній складають: у Nvidia - 3,61 трлн дол., у Apple - 3,44 трлн дол., у Microsoft - 3,15 трлн дол., у Alphabet - 2,20 трлн дол., у Amazon - 2,19 трлн дол., у Мeta - 1,48 трлн дол.

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