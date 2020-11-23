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Nikon заявила о квартальном убытке в 251 млн долл. и намерена сократить 10% персонала

23 ноября 2020 г., 10:25

Nikon заявила о квартальном убытке в 251 млн долл. и намерена сократить 10% персонала

Как сообщает агентство Bloomberg, компания Nikon опубликовала результаты прошедшего квартала, в рамках которых зафиксировала операционный убыток в размере 26,1 млрд. иен (251 млн долл.).

Даже аналитики ожидали, что у этого известного производителя оптических устройств в сложившихся непростых условиях потери за второй квартал окажутся меньше — прогноз составлял 20,3 млрд иен.

Согласно информации Nikkei, компания Nikon также объявила о планах сократить штат - около 2 тыс. сотрудников, или 10% от общего числа работников.

Убытки в основном объясняются продолжающимся спадом в основном бизнесе компании — по выпуску камер.

На бизнес Nikon также повлияла ситуации с Intel, которая является одним из ключевых заказчиков японского производителя по направлению оборудования для выпуска полупроводников.

В программе реформирования компании, Nikon заявила о намерении перенести производство фотоаппаратов в Таиланд и полностью прекратить их выпуск в Японии. Также компания рассматривает оптимизацию партнерской сети и в частности сокращение числа дистрибьюторов.

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