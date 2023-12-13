Oracle наростила квартальний дохід на 5% до 12,94 млрд дол.

13 декабря 2023 г., 17:35

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Компанія Oracle повідомила про результати у другому кварталі свого фінансового року.

Прибуток до вирахування певних витрат, таких як компенсація акціями, склав $1,34 за акцію, що трохи випередило прогноз у $1,32.

Загальний дохід зріс на 5% порівняно з попереднім роком, до 12,94 мільярдів доларів, не дотягнувши до консенсус-оцінки Уолл-стріт у 13,02 мільярдів доларів.

Чистий прибуток зріс на 44%, до 2,5 мільярдів доларів.

Oracle повідомила, що квартальний дохід від хмарних сервісів і підтримки ліцензій зріс на 12% до 9,64 мільярда доларів, хоча це нижче прогнозу аналітиків - 9,71 мільярда доларів. Водночас, дохід від хмарних і локальних ліцензій впав на 18% до 1,18 мільярда доларів.

Дохід від послуг також виявився нижче прогнозів - 1,37 мільярда доларів проти 1,4 мільярда доларів.

Загальний дохід від хмарних технологій, який включає як бізнес хмарної інфраструктури Oracle, так і хмарні додатки, зріс на 25%, до 4,8 млрд дол. У цьому сегменті продажі хмарної інфраструктури досягли 1,6 мільярда доларів, що на 52% більше, ніж у трьох основних конкурентів у галузі. Як зазначається, цьому сприяло додавання нових клієнтів, серед яких стартап штучного інтелекту Ілона Маска xAI, Halliburton та Samsung Electronics. Дохід від хмарних додатків зріс на 15% порівняно з минулим роком, до 3,2 мільярда доларів.

Компанія також повідомила, що Fusion Cloud ERP приніс 800 мільйонів доларів, що на 21% більше, ніхто рок тому. Цікаво, що по NetSuite Cloud тім самі показники - 800 мільйонів доларів та 21%.

Як зазначають аналітики, зростання в деяких ключових хмарних сегментах свідчить про те, що трансформація Oracle проходить успішно, але проблема полягає в тому, що нові джерела доходу лише ледве компенсують зниження доходів від старих.

У своїй заяві генеральний директор Oracle Сафра Кац (Safra Catz) підкреслила, що попит на хмарну інфраструктуру компанії та послуги генерації штучного інтелекту зростає «астрономічними темпами». Вона додала, що хмарний бізнес близький до того, щоб досягти 20 мільярдів доларів річного доходу.

Компанія заявила, що їй вдалося перехопити значну частину хмарного бізнесу у конкурента Microsoft, і протягом кварталу оголосила, що її програмне забезпечення для роботи з базами даних незабаром буде запущено на сервісі Azure. У найближчі кілька місяців компанія запустить в експлуатацію 20 нових центрів обробки даних, які будуть безпосередньо підключені до Azure.

«Я очікую, що темпи зростання Oracle Cloud Infrastructure становитиме понад 50% протягом декількох років», - заявив голова правління і головний технічний директор Oracle Ларрі Еллісон (Larry Ellison) під час телефонної конференції з аналітиками.

На поточний квартал Oracle прогнозує скоригований чистий прибуток від $1,35 до $1,39 на акцію. Щодо виторгу, то компанія очікує зростання від 6% до 8% на рівні 13,34 мільярдів доларів.

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