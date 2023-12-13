Київстар повідомляє про відновлення зв`язку

13 декабря 2023 г., 18:37

"Київстар" повідомив, що станом на 18.00 13.12.2023 спеціалісти оператора розпочали включення голосового зв`язку по всій Україні.

Відзначається, що фахівці та партнери компанії зробили усе можливе, аби відновити роботу мережі від наслідків безпрецедентної для глобального телекому кібератаки.

Також зазначається, що відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі. "У такому випадку рекомендуємо абонентам перезавантажити телефони і відключити послугу VoLTE – це можна зробити в налаштуваннях телефону", йдеться у прес-релізі.

Наразі спеціалісти "Київстар" працюють над відновленням послуг передачі даних та SMS і є сподівання, що вони також будуть відновлені протягом доби.

Після повного відновлення та стабілізації роботи мережі, як заявив "Київстар", оператор приступить до підготовки та надання компенсацій усім абонентам та корпоративним клієнтам, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків