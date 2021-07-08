OPPO активизируется в направлении развития ИИ и технологий обработки данных

8 июля 2021 г., 14:45

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Бренд смарт-устройств OPPO официально присоединяется к LF AI & Data Foundation в качестве главного члена правления, чтобы вместе с другими участниками организации внести вклад в ускорение инноваций и внедрения АІ технологий.

В состав LF AI & Data Foundation, основанного Linux Foundation в марте 2018 г., входят 49 организаций из разных областей. Миссия объединения заключается в создании и поддержке открытого сообщества AI и данных, а также стимулировании инноваций с открытым кодом в доменах, включая AI, ML и данные. Таким образом, фонд обеспечивает сотрудничество и создает новые возможности для всех своих членов.

«Мы поддерживаем разработку с открытым кодом и создание устойчивой экосистемы, которая делает интеграцию с открытым кодом АI и технологиями обработки данных одновременно проще и надежнее. OPPO осознает важность этих усилий и старательно работает над внедрением здоровой экосистемы. Мы рады приветствовать в наших рядах OPPO, которая присоединилась к нам на высоком уровне членства, чтобы стимулировать инновации в сообществе и поддерживать наши технические проекты», – сказал доктор Ибрагим Хаддад, исполнительный директор LF AI & Data Foundation.

В будущем OPPO продолжит налаживать более глубокие отношения с мировым сообществом с открытым кодом для устойчивого развития и массового внедрения передовых технологий.

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