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Квартальная выручка Samsung за год выросла с 46,1 млрд долл. до 54,83 млрд долл.

8 июля 2021 г., 15:25
Квартальная выручка Samsung за год выросла с 46,1 млрд долл. до 54,83 млрд долл.

Компания Samsung Electronics опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2021 года.

Как сообщается, консолидированная выручка составила приблизительно 63 триллиона корейских вон или 54,83 млрд долл.. Годом ранее было 52,97 трлн вон или 46,1 млрд долл..

Консолидированная операционная прибыль достигла 12,5 триллионов корейских вон.

Приведенные выше цифры основаны на данных о консолидированных финансовых результатах, подсчитанных по Международным стандартам финансовой отчетности (K-IFRS).

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