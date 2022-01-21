Одним из аппаратных приоритетов Google могут стать очки дополненной реальности

21 января 2022 г., 14:45

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Согласно информации, которую ресурсу Verge удалось получить по неофициальным каналам, Google намеревается вывести на рынок AR-очки, способные через два года составить конкуренцию аналогичным продуктам, разрабатываемым компаниями Meta и Apple.



Под этот проект, якобы получивший служебное название Project Iris, Google уже выделила около 300 сотрудников и собирается нанять ещё несколько сотен. Масштабность проекта позволяет предположить, что рынок дополненной реальности становится ключевым направлением деятельности поискового гиганта.



Не все технологические строительные блоки, необходимые для создания AR-гарнитуры, готовы, но Google уже собрала несколько прототипов. Они напоминают горнолыжные очки и, как сообщается, могут работать без внешнего источника питания. В них используется операционная система Android, однако, судя по характеру ряда вакансий, опубликованных компанией, гарнитура может выйти, укомплектованная особой программной платформой, оптимизированной для AR.



В частности, Google может использовать разрабатываемую ею сейчас ОС под названием Fuchsia. Не исключена возможность и того, что поисковый гигант создаст совершенно новую операционную систему, возможно, на основе ядра Linux, которое он уже использовал в качестве основы для Android.



Чип собственной разработки, которым Google планирует оснастить AR-очки, как сообщается, в целях снижения энергопотребления будет обеспечивать лишь часть вычислительной мощности, необходимой для AR-рендеринга. Остальное будет предоставляться облачными ЦОД Google и передаваться на гарнитуры Project Iris через Интернет-соединение.



В отношении аппаратной части проекта Verge также сообщает, что Google опубликовала несколько списков вакансий, связанных с волноводами, которые обычно используются в дисплеях для гарнитур AR. В 2020 году Google приобрела за 180 млн долл. канадский стартап по производству умных очков North – сделка, которая потенциально может оказаться полезной для Project Iris. Она принесла Google технологию, которая использует лазерный проектор, интегрированный с оправой очков, для отображения AR-контента.



Хотя Google планирует запуск Project Iris в 2024 году, источники допускают, что гарнитура может дебютировать позже, потому, что она «всё ещё находится на раннем этапе разработки», и компания пока не сформулировала для себя чёткую стратегию выхода на рынок AR.

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