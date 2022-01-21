 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 2 (1296)

09.01 - 16.01

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Назначен вице-президент Cisco AppDynamics в регионе EMEA

21 января 2022 г., 15:26

Cisco AppDynamics объявила о назначении Дэвида Ноэля на должность вице-президента по региону EMEAR (Европа, Ближний Восток, Африка и Россия). Дэвид будет руководить продажами и развитием бизнеса Cisco AppDynamics.

Как отмечается, Ноэль пришел в AppDynamics в 2016 г. и за время работы занимал различные руководящие должности. В последнее время он был региональным вице-президентом SEMEA (Южная Европа, Ближний Восток и Африка).

«Технические специалисты в регионе EMEAR сталкиваются с растущей сложностью ИТ-систем и испытывают повышенное давление из-за необходимости ускоренного внедрения инновационных цифровых возможностей для компаний. Комплексный мониторинг стека способен изменить представление ИТ-специалистов о принимаемых ими решениях, позволяя наблюдать за тем, что действительно важно для бизнеса, заявил Дэвид Ноэль.

Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  