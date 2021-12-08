Обновления в истории RISC-V

|+66
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Чтобы раз и навсегда убежать от провокационной темы «чем RISC-V лучше ISA ...?», где вместо троеточия можно подставить что угодно (но почему-то предпочитают подставлять «ARM»).
Так вот. Если говорить серьёзно — ничем. Потому что нет ни одного факта, доказывающего что хоть чем-то. Больше того, разработчики чувствительных к производительности процессоров систем позволяют себе довольно резкие выпады в сторону RISC-V, из «свежих» и ярких примеров можно привести крайне нетолерантное заявление Торбьорна Гранлунда из проекта GMP (библиотека для вычислений с произвольной точностью).
Что же касается изначального минимализма RISC-V, то он уже успешно «тонет» в требованиях реальности, и, как ни пытайся изображать «свой особый путь», получается ну удивительно похоже... на всё тот же ARM. Достаточно взглянуть на новость о ратификации четырёх десятков расширений базовой ISA RISC-V. Манипуляции с памятью адресуемых битов? Это очень давно было и есть у ARM, это настолько фундаментальное «микроконтроллерное», что оно было и остаётся жемчужиной дизайна архитектуры Intel MCS-51 (i8051), которой уже почти 42 года и (в это трудно поверить) на основе которой до сих пор производятся микроконтроллеры (например). Векторные расширения? Поддержка гипервизоров? Всё это было очень давно и есть у всех во всём где оно нужно. Так что просто забудем о «техническом превосходстве» и «новизне». В конце концов, мы же не продаём RISC-V микросхемы (смайлик).
И всё равно интересно, что будет дальше. Можно ли скопировать ARM и её успех, основываясь на децентрализованной структуре разработки разных даже не подсистем, а целых экосистем? В этом смысле RISC-V остаётся крайне любопытным экспериментом.
Про AI-рішення Microsoft та AWS мовою бізнесу від практиків Сrayon — 8 і 9 грудня
|+66
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1. Жалоба от GMP странна потому что в базе RISC-V принципиально не принята математика уровня сложнее некоторой, точно так же как и в MIPS, из которого в нём многие решения (как отсутствие condition codes), и названный там Alpha. Длинная арифметика это всё-таки слишком специфическое применение, нетиповое для цели, для которой рисовалась ISA (начиная таки с контроллеров нижнего уровня). Понятно, что они будут плакаться "дайте флаги", но важен ли именно их плач...
Меня больше удивляет в этом плане, что в новом B extension не предполагается аналог ARMовских BFM/SBFM/UBFM... как раз для работы типа контроллера они очень полезны.
Ещё эти пляски с global pointer некрасивы, но тут я могу чего-то сильно не понимать.
2. Туда же: сейчас всякие LLVM это основное, на что надо ориентироваться в новых ISA, потому что 99% кода генерируется им (или GCC). RISC-V заметно сделан под эти генераторы, и на их выходе код получается вполне оптимальный.
3. Есть такая статья: https://habr.com/ru/company/vdsina/blog/534542/ - про то, чем лучше ARM.
4. Код сгенерированный под RISC-V без compressed команд чуть-чуть больше чем под amd64, а с compressed - меньше где-то на четверть.
Ну и когда ARM сделал заказной сайт про "risc-v хуже", его заклевали собственные сотрудники, и поделом. Потому что так тупо, как они, делать не надо ;\