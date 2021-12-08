Обновления в истории RISC-V

8 декабря 2021 г., 12:08

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Чтобы раз и навсегда убежать от провокационной темы «чем RISC-V лучше ISA ...?», где вместо троеточия можно подставить что угодно (но почему-то предпочитают подставлять «ARM»).

Так вот. Если говорить серьёзно — ничем. Потому что нет ни одного факта, доказывающего что хоть чем-то. Больше того, разработчики чувствительных к производительности процессоров систем позволяют себе довольно резкие выпады в сторону RISC-V, из «свежих» и ярких примеров можно привести крайне нетолерантное заявление Торбьорна Гранлунда из проекта GMP (библиотека для вычислений с произвольной точностью).

Что же касается изначального минимализма RISC-V, то он уже успешно «тонет» в требованиях реальности, и, как ни пытайся изображать «свой особый путь», получается ну удивительно похоже... на всё тот же ARM. Достаточно взглянуть на новость о ратификации четырёх десятков расширений базовой ISA RISC-V. Манипуляции с памятью адресуемых битов? Это очень давно было и есть у ARM, это настолько фундаментальное «микроконтроллерное», что оно было и остаётся жемчужиной дизайна архитектуры Intel MCS-51 (i8051), которой уже почти 42 года и (в это трудно поверить) на основе которой до сих пор производятся микроконтроллеры (например). Векторные расширения? Поддержка гипервизоров? Всё это было очень давно и есть у всех во всём где оно нужно. Так что просто забудем о «техническом превосходстве» и «новизне». В конце концов, мы же не продаём RISC-V микросхемы (смайлик).

И всё равно интересно, что будет дальше. Можно ли скопировать ARM и её успех, основываясь на децентрализованной структуре разработки разных даже не подсистем, а целых экосистем? В этом смысле RISC-V остаётся крайне любопытным экспериментом.

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