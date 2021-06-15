Объем мирового рынка видеокарт вырос на 370%

15 июня 2021 г., 11:45

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Согласно подсчетам Jon Peddie Research, объем мирового рынка видеокарт в начальной четверти 2021 г. превысил 12,5 млрд долл. Вследствие резкого роста средних отпускных цен на продукты, в том числе вызванного проблемами в цепочках поставок отдельных комплектующих и искусственным дефицитом устройств из-за спекуляций на рынке из-за повышенного спроса со стороны криптомайнеров, рост в годовом сопоставлении достиг 370%.

Поставки конечных продуктов по измерителям «QoQ» и «YoY» увеличились на 7,1% и 24,4% соответственно. Всего с января по март 2021 г. удалось отгрузить 11,8 млн видеокарт. Исходя из общего объема поставок, доля Nvidia за квартал сократилась с 83 до 80%. В то же время, позиции AMD усилились с 17 до 20%. По итогам аналогичного периода 2020 г. за Nvidia и AMD было 69% и 31% рынка соответственно.

В 2020 г. объем мирового рынка видеокарт достиг 23,6 млрд долл. Уже в 2025 г. прогнозируется его увеличение до 54 млрд долл. Что интересно, начиная с 1981 г. на мировой рынок было отгружено уже свыше 2 млрд дискретных видеокарт.

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