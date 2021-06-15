 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 22 (1269)

06.06 - 13.06

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Equinix получила дополнительные 3,9 млрд долл. инвестиций в развитие своих ЦОД

15 июня 2021 г., 12:35
0 
 

Компания Equinix, один из крупнейших глобальных операторов ЦОД, объявила, что расширяет свое совместное предприятие с GIC, суверенным фондом благосостояния Сингапура.

В рамках нового соглашения Equinix получит дополнительные инвестиции в размере 3,9 млрд долл. для развития своих гипермасштабных решений.

"На протяжении многих лет крупнейшие мировые поставщики облачных услуг, включая Alibaba Cloud, Amazon Web Services, Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure и Oracle Cloud Infrastructure, сотрудничают с Equinix. Эти игроки и еще 10 тыс клиентов используют нашу глобальную платформу из более чем 220 центров обработки данных», - говорится в заявлении генерального директора Equinix Чарльза Мейерса - «Благодаря нашей программе xScale эти компании смогут наращивать использование гипермасштабируемых систем».

Equinix и GIC создали совместное предприятие в 2020 году. После новых инвестиций портфель центров обработки данных xScale будет стоить более 6,9 млрд долл., включая 32 объекта в трех географических кластерах - Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также Северной и Южной Америке. Полный портфель xScale должен обеспечивать более 600 МВт мощности при полном строительстве. Кроме того, Equinix и GIC уже планируют добавить еще три сайта в ближайшем будущем.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  