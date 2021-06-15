Equinix получила дополнительные 3,9 млрд долл. инвестиций в развитие своих ЦОД

15 июня 2021 г., 12:35

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Компания Equinix, один из крупнейших глобальных операторов ЦОД, объявила, что расширяет свое совместное предприятие с GIC, суверенным фондом благосостояния Сингапура.



В рамках нового соглашения Equinix получит дополнительные инвестиции в размере 3,9 млрд долл. для развития своих гипермасштабных решений.



"На протяжении многих лет крупнейшие мировые поставщики облачных услуг, включая Alibaba Cloud, Amazon Web Services, Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure и Oracle Cloud Infrastructure, сотрудничают с Equinix. Эти игроки и еще 10 тыс клиентов используют нашу глобальную платформу из более чем 220 центров обработки данных», - говорится в заявлении генерального директора Equinix Чарльза Мейерса - «Благодаря нашей программе xScale эти компании смогут наращивать использование гипермасштабируемых систем».



Equinix и GIC создали совместное предприятие в 2020 году. После новых инвестиций портфель центров обработки данных xScale будет стоить более 6,9 млрд долл., включая 32 объекта в трех географических кластерах - Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также Северной и Южной Америке. Полный портфель xScale должен обеспечивать более 600 МВт мощности при полном строительстве. Кроме того, Equinix и GIC уже планируют добавить еще три сайта в ближайшем будущем.

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