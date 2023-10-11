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Уряд спростив імпорт боєприпасів та бойових частин до БПЛА

11 октября 2023 г., 14:36
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Уряд ухвалив постанову, яка спрощує й прискорює ввезення сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин до БПЛА в Україні. Це стимулюватиме розвиток ринку боєприпасів, прискорить і масштабує виробництво безпілотників та дасть змогу швидше й ефективніше забезпечувати Сили оборони БПЛА.
 
В Україні є потреба у виробництві великої кількості боєприпасів та бойових частин для дронів. Для цього необхідно забезпечувати виробників необхідною сировиною, зокрема вибуховими матеріалами та детонаторами. Наразі сировина є дефіцитом, тож рішенням стає імпорт. 
 
Однак отримання дозволів для імпорту передбачає багато етапів, які можуть тривати до декількох місяців. Це значно затримує поставки необхідної сировини, а отже, і подальше виробництво боєприпасів. 
 
Саме тому Уряд розробив комплексне рішення, як прискорює й спрощує процедуру державного контролю на ввезення сировини. 
 
Зокрема, тепер для виробників боєприпасів та бойових частин спроститься:
 
реєстрація суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів. Для цього потрібно подати всього одну заяву й не збирати додаткові документи;
 
видача разових дозволів на імпорт товарів військового призначення та подвійного використання. Для цього потрібно подати лише заяву до Держекспортконтролю та сертифікат кінцевого споживача. 
 
Усі заяви та документи можна надіслати в електронній формі й підписати їх кваліфікованим електронним підписом керівника. Решта документів, необхідних для видачі дозволу, надаватимуться разом зі звітом про його використання. 
 
Нагадаємо: влітку Уряд ухвалив постанову, яка відкриває ринок виробництва боєприпасів для БПЛА в Україні. Виробники отримали сприятливі умови, нові можливості для розвитку й масштабування виробництва боєприпасів для безпілотників.

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