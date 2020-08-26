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Новый смартфон vivo Y1s обойдется в 3399 грн

26 августа 2020 г., 14:05
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Новый смартфон vivo Y1s обойдется в 3399 грн

Компания vivo представила в Украине смартфон Y1S стоимостью 3399 грн, который оптимизирован для школьников. Новинка поступит в продажу 24 августа в цветах «Оливковый чёрный» и «Синяя волна» в магазинах официальных партнеров компании.

Модель Y1s оснащена дисплеем Halo FullView с диагональю 6,22 дюйма и с соотношением площади экрана к фронтальной поверхности 88,6%. Особое внимание в новинке уделено комфорту использования дисплея. Так он имеет международную сертификацию TÜV, которая свидетельствует о снижении мерцания синего цвета в дисплее на 40%, что уменьшает нагрузку на глаза.

Устройство заключено в корпус с 3D-изгибами, весит 161 грамм, а его толщина составляет 8,28 мм.

Аппаратная платформа смартфона Y1s включает восьмиядерный процессор MT6765 с графикой PowerVR GE8320, 2 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель объемом 32 ГБ с возможностью расширения SD-картой до 256 ГБ. В смартфоне установлена ОС Android 10.

Основная камера с разрешением 13 Мп создает отчётливый контраст, мягко отделяя человека на переднем плане от фона, чтобы он оказался в центре внимания. Фронтальная камера новинки на 5 Мп поддерживает функции улучшения черт лица от vivo, включая коррекцию тона и текстуры кожи. В ней работает и интеллектуальная функция разблокировки по лицу. В разделе «Настройки» доступны варианты изменения анимации экрана при разблокировке смартфона, при распознавании лица и другим действиям.

Заявлено, что аккумулятор ёмкостью 4030 мА·ч с фирменной системой энергопотребления позволяет смартфону Y1s работать в течение всего дня (до 20 часов в режиме разговора).


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