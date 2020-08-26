Экземпляры в облаке Oracle на базе Nvidia A100 получат поддержку кластерных сетей

26 августа 2020 г., 13:25

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На протяжении последних лет Oracle тесно сотрудничает с Nvidia по нескольким направлениям, включая графические процессоры Pascal поколения P100 и Volta поколения V100 Tensor Core. Именно благодаря поддержке аппаратного ускорения стали возможны такие сценарии применения инфраструктуры Oracle Cloud Infrastructure как поиск нефтяных месторождений, секвенирование ДНК и рендеринг анимированного контента.

Вскоре ожидается также появление экземпляров Oracle Cloud Infrastructure на базе последнего поколения графических процессоров Nvidia A100 Tensor Core. Это первый в отрасли графический процессор с возможностью гибкого разбиения на несколько виртуальных (multi-instance GPU). Он предназначен для выполнения задач глубокого обучения, инференса, высокопроизводительных вычислений (HPC) и аналитики. Благодаря новым графическим процессорам Nvidia A100 клиенты смогут извлекать еще большую пользу из своих данных и быстрее внедрять инновации.

Новые экземпляры также будут оснащены процессорами AMD EPYC второго поколения с тактовой частотой 2,9 ГГц, имеющими до 64 физических ядер, и локальными накопителями NVMe для обеспечения быстрого доступа к данным при нагрузках со множеством контрольных точек.

Кроме того, экземпляры с графическими процессорами будут первыми в Oracle Cloud Infrastructure, поддерживающими кластерные сети. Высокоскоростные кластерные сети с технологией межсоединения RDMA позволят выполнять нагрузки MPI с задержкой менее 2 мкс. А пропускная способность экземпляров с новыми графическими процессорами Nvidia A100 составит при этом свыше 1,6 ТБит/с.

Из экземпляров Bare Metal с графическими процессорами можно будет создавать кластеры для поддержки крупномасштабных распределенных нагрузок, таких как обучение ИИ или полномасштабное HPC-моделирование, например задач вычислительной гидродинамики или краш-тестов. Кроме того, их можно будет объединять в произвольной комбинации с существующими экземплярами для высокопроизводительных вычислений, поддерживающими подключение к кластеру. Такая гетерогенная инфраструктура еще более расширяет функциональность и гибкость использования и открывает доступ к многочисленным новым сценариям применения, ранее недоступным в облаке.

Новые экземпляры Bare Metal и экземпляры виртуальных машин с графическими процессорами станут доступны для заказа уже осенью. Они дополнят имеющееся предложение на базе графических процессоров, рассчитанное на любые ценовые категории и сценарии использования. Стоимость составит $3,05 в час в расчете на графический процессор.

Кроме применения новых графических процессоров, Oracle сотрудничает с Nvidia и по ряду других проектов. Эти проекты будут способствовать расширению экосистемы и обеспечат нашим клиентам новые возможности развития их бизнеса благодаря ускорению вычислений в Oracle Cloud Infrastructure.

Виртуальные машины на Oracle Marketplace для исследования данных и работы с ИИ. Новые графические процессоры Nvidia A100 специально созданы для анализа и обработки данных, а также рабочих нагрузок с использованием ИИ. Для таких нагрузок существует целая экосистема приложений и библиотек с широкой функциональностью на основе открытого кода. Доступность новых, предварительно настроенных виртуальных машин на Oracle Marketplace позволит специалистам по обработке и анализу данных развертывать и запускать нагрузки за считаные минуты. Образы можно легко устанавливать прямо из Oracle Cloud Marketplace.

Oracle Cloud Infrastructure Data Science. Этот сервис предлагает управляемую среду для совместной работы с данными и позволяет легко создавать, обучать и контролировать модели в Oracle Cloud. Сервис поддерживает Python и JupyterLab. Кроме того, он поддерживает наиболее популярные пакеты на основе открытого кода для глубокого обучения (такие как TensorFlow, Keras, PyTorch и MXNET), машинного обучения (например, scikit-learn и xgboost), а также библиотеки для визуализации данных (такие как Plotly, matplotlib). В будущих версиях специалисты по анализу и обработке данных также смогут использовать Nvidia A100s, что позволит ускорить крупномасштабные матричные вычисления и распараллелить крупномасштабные задачи машинного и глубинного обучения. Кроме того, Oracle и Nvidia объединили усилия по реализации потокового прогнозирования в реальном времени с помощью ускорения MSET2.

GraalVM. Oracle Labs, наше передовое исследовательское подразделение, работает с Nvidia над интеграцией библиотек CUDA-X в популярную у разработчиков среду для разработки корпоративных приложений GraalVM. Интеграция позволяет обеспечить эффективный обмен данными между графическими процессорами и языками GraalVM (R, Scala, Java, JavaScript) и запускать ядра графических процессоров непосредственно из этих языков. Благодаря projectgrCUDA разработчики корпоративных приложений смогут легко интегрировать в существующие программные стеки библиотеки, где для ускорения выполнения используются графические процессоры.

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