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Продажи смартфонов конечным пользователями упали на 20%

26 августа 2020 г., 14:32
Продажи смартфонов конечным пользователями упали на 20%

Глобальные продажи смартфонов конечным пользователям существенно сократились. На фоне пандемии COVID-19 спад во втором квартале года достиг 20,4% «YoY», что соответствует 295 млн приобретенных устройств, — сообщает Gartner.

Среди ключевых вендоров наиболее глубокий спад продаж оказался у Samsung. Apple почти достигла уровня прошлогодних продаж. Хотя Huawei также ушла в минус, в квартальном сопоставлении у компании рост на 24,7%, что позволило вплотную приблизиться к результату Samsung.

На основных рынках сбыта наиболее ощутимый провал в продажах (-46% «YoY») показала Индия. Продажи в Китае по итогам квартала просели на 7%.


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