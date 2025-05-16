Нова робоча станція Lenovo ThinkStation PGX - AI інновації в корпусі SFF

16 мая 2025 г., 17:35

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Компанія Lenovo оголосила про випуск ThinkStation PGX, компактної персональної робочої станції для AI-розробників. ThinkStation PGX орієнтована на дослідників і розробників AI, фахівців із вивчення даних, практиків, студентів та інженерів-прикладників, яким потрібне спеціально розроблене, компактне та потужне настільне рішення для AI, що працює одразу ж після встановлення. Побудована на суперчипі NVIDIA GB10 Grace Blackwell, що забезпечує продуктивність AI до 1000 TOPS, ThinkStation PGX може працювати з великими генеративними моделями AI з числом параметрів до 200 млрд. Завдяки 128 ГБ когерентної уніфікованої системної пам'яті розробники можуть експериментувати, налаштовувати або робити висновки за AI-моделями останнього покоління. Щоб подвоїти обчислювальну потужність, розробники можуть з'єднати дві системи ThinkStation PGX разом для роботи з ще більшими моделями AI до 405 млрд параметрів.



ThinkStation PGX постачається з попередньо встановленою ОС NVIDIA DGX і програмним стеком NVIDIA AI, а також з такими інструментами та фреймворками, як PyTorch і Jupyter. Розробники можуть створювати прототипи, налаштовувати та виводити великі AI-моделі з робочого столу і без проблем розгортати їх у центрі обробки даних або хмарі.



«Співпрацюючи з NVIDIA для створення високопродуктивного, але компактного пристрою, Lenovo дає змогу розробникам AI, дослідникам, вченим, які вивчають дані, і студентам прискорити виконання робочих навантажень і впровадження інновацій у сфері генеративного AI», - зазначив Роб Герман (Rob Herman), віцепрезидент із робочих станцій і клієнтського AI в Lenovo.



Розмір і складність моделей генеративного AI, що зростають, робить розробку на локальних системах дедалі складнішою. Прототипування, налаштування і виведення великих моделей може вимагати великих обсягів пам'яті та продуктивності GPU.



ThinkStation PGX надає розробникам потужну й економічну платформу для створення прототипів моделей і застосунків AI, вивільняючи цінні обчислювальні ресурси в локальних кластерних і/або хмарних обчислювальних середовищах, які найкраще підходять для навчання та/або розгортання виробничих моделей AI. Завдяки використанню програмної архітектури платформи NVIDIA AI користувачі ThinkStation PGX можуть переносити свої моделі з настільних комп'ютерів до будь-якої прискореної хмарної інфраструктури або дата-центру практично без змін коду, що робить прототипування, тонку настройку й ітерації простішими, ніж будь-коли.



Зазначається, компанія Lenovo перебуває в авангарді із забезпечення продуктивності з підтримкою AI у своєму портфоліо робочих станцій, від потужних настільних комп'ютерів ThinkStation до мобільних робочих станцій ThinkPad серії P. Завдяки Hybrid AI Advantage від Lenovo та NVIDIA, Lenovo пропонує повнофункціональні, перевірені AI-рішення, що прискорюють розроблення та розгортання агентних AI-систем, здатних міркувати, планувати та діяти для ефективного досягнення цілей. Ці масштабовані рішення дозволяють підприємствам використовувати AI в різних середовищах, від крайових обчислень до хмарних інфраструктур, підвищуючи продуктивність і стимулюючи інновації в епоху AI.



ThinkStation PGX з'явиться в продажу в третьому календарному кварталі 2025 року.

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