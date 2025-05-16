Суперкомп'ютер Jean Zay забезпечує продуктивність 125,9 petaflops

16 мая 2025 г., 16:35

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Суперкомп'ютер Jean Zay після розширення, що збільшило його обчислювальну потужність у чотири рази, тепер забезпечує продуктивність 125,9 petaflops. Розташований в Інституті розвитку та ресурсів інтенсивних наукових обчислень CNRS (IDRIS), Jean Zay, який був придбаний французьким Grand Équipement National de Calcul Intensif (GENCI), став одним із найпотужніших суперкомп'ютерів Франції. Офіційне відкриття цього розширення, про яке оголосив президент Франції, відбулося 13 травня 2025 року.



Суперкомп'ютер Jean Zay було введено в експлуатацію 2019 року. Він замінив свого попередника Turing, обчислювальну потужність якого він збільшив у десять разів. Щоб задовольнити потреби спільноти штучного інтелекту, що зростають, в нього послідовно вбудовували розширення, що підвищували його продуктивність і функціональні можливості. Четверте з них було анонсовано в червні 2023 року президентом Франції Еммануелем Макроном (Emmanuel Macron) під час виставки VivaTech.



Придбаний GENCI у європейського виробника Eviden після конкурсного відбору, Jean Zay 4 тепер має 125,9 petaflops 64-бітної обчислювальної потужності. Збільшився й обсяг пам'яті суперкомп'ютера - він досяг близько 100 ПБ.



Тисячі дослідницьких проєктів уже використовували Jean Zay безоплатно, що свідчить про важливість ресурсів Jean Zay 4 для академічних дослідницьких груп, стартапів і великих компаній. Деякі проєкти є вельми знаковими та мають міжнародну популярність. Щоб проілюструвати цей ентузіазм, під час урочистого відкриття було представлено три наукові проєкти:



- Polymathic, проєкт Франсуа Ланусса (François Lanusse), дослідника CNRS у лабораторії Astrophysique, Instrumentation, Modélisation (CNRS/CEA/Université Paris-Cité), застосовує технології глибокого навчання і генеративного AI до астрономічних спостережень за Всесвітом у великих масштабах;



- Проєкт стартапу Owkin під керівництвом інженера-дослідника Жана-Батиста Шіратті (Jean-Baptiste Schiratti) розробляє надійніші та узагальненіші моделі AI для виявлення патологій, зокрема для розплутування семантичного змісту і текстури на зображеннях, отриманих за допомогою мікроскопів;



- Проєкт стартапу Pleias, очолюваний його співзасновником П'єром-Карлом Лангле (Pierre-Carl Langlais), пропонує поліпшене застосування великих мовних моделей, до того ж в автономному режимі та з можливістю відстеження джерел інформації, що відповідає новому закону ЄС про штучний інтелект.



Цю версію суперкомп'ютера Jean Zay з розширеними можливостями випустив французький і європейський виробник Eviden (Atos Group). Крім конвергентної обчислювальної потужності HPC/AI, Jean Zay входить до числа найбільш екологічних суперкомп'ютерів Європи завдяки графічним процесорам від Nvidia і водяному охолодженню нового покоління, запропонованому компанією Eviden. Крім того, залишкове тепло установки використовується для обігріву 1500 будинків на плато Сакле.



Тисячі проєктів зможуть безоплатно використовувати цей новий інструмент для відкритих досліджень у галузі оброблення мови, мультимодальних обчислень, біомедичних досліджень, фундаментальної фізики, кліматології, нових матеріалів та енергії, автономних транспортних засобів, підтримки ухвалення рішень, сільського господарства, культури тощо. У всіх цих галузях будуть використовуватися можливості суперкомп'ютера, особливо для навчання, спеціалізації та виведення базових моделей AI.



Суперкомп'ютер Jean Zay, що є важелем прискорення французького і європейського розвитку штучного інтелекту, завдяки постійній і винятковій підтримці технічних фахівців за останні п'ять років у 20 разів збільшив щорічну кількість відібраних проєктів у сфері AI: з 72 у 2019 році до більш ніж 1400 у 2024 році. Він входить до числа машин, які досягли найбільшого успіху в Європі в галузі AI.



Jean Zay також займе центральне місце в майбутньому європейському проєкті AI Factory France, який також буде відзначено найближчим часом і об'єднає GENCI, CNRS, Inria, CEA, AMIAD, CINES, France Universités, 9 AI Clusters, French Tech, HubFranceIA і Station-F. Цей проєкт пропонує інфраструктурні послуги з обчислень, підтримки, навчання, викладання та експертизи для французької та європейської спільноти AI.



Присутній на церемонії відкриття Антуан Петі (Antoine Petit), голова і генеральний директор CNRS, відзначив цю подію, заявивши: «Я пишаюся тим, що відкриваю нове розширення Jean Zay, перлину французьких суперкомп'ютерів. Франція потребує цієї інноваційної та передової машини з останніми досягненнями в галузі штучного інтелекту для вирішення серйозних наукових завдань. CNRS рішуче мобілізує свої команди з 2018 року, щоб запропонувати обчислювальні потужності всій національній спільноті».



Філіп Лавока (Philippe Lavocat), генеральний директор GENCI, наголосив: "Розширення Jean Zay 4 дасть нову енергію всім академічним і промисловим дослідникам, які прагнуть розширити свої навички в розробці штучного інтелекту, щоб розв'язати основні наукові та суспільні завдання, зокрема, за допомогою генеративних моделей AI. Ми зробили подвійну ставку: володіти потужною і технологічно просунутою машиною та інвестувати в людські ресурси для підтримки користувачів. Успіх у цій справі дає серйозну перевагу при налагодженні контактів з європейськими машинами. У Jean Zay 4 враховані міркування національного суверенітету, оскільки об'єднання зусиль у сфері AI по всій Європі все ще може принести користь завдяки величезному потенціалу наших експертів у цій галузі".

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