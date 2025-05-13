Нова лінійка телевізорів Samsung 2025 року підтримує Vision AI

13 мая 2025 г., 16:25

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Компанія Samsung Electronics оголосила про випуск нової лінійки телевізорів 2025 року.

Як зазначається, нові продукти представляють передові інновації якості зображення та смартфункцій. Використання Samsung Vision AI, завдяки технологіям AI, дозволяє аналізувати вміст та оточення, автоматично налаштовуючи зображення для оптимального перегляду.



Samsung також впроваджує вдосконалену технологію Glare-Free на окремих моделях, яка мінімізує відблиски, зберігаючи глибокий чорний колір і чіткість зображення навіть у яскраво освітлених приміщеннях. Завдяки використанню нового матеріалу антивідблискові властивості були значно покращені, щоб насолоджуватися прекрасним зображенням незалежно від освітлення екрана. Технологія Glare-Free тепер також доступна на окремих моделях Neo QLED і OLED.



Аудіохарактеристики нових телевізорів також були значно вдосконалені завдяки технології Адаптивного звуку Pro, яка поєднує об'єктно орієнтоване аудіо з AI для створення ефектного просторового звуку.



Лінійка телевізорів 2025 року охоплює широкий спектр технологій і дизайну, зокрема:



- Neo QLED 8K: Завдяки передовій технології Quantum Matrix та ультрашироким кутам огляду забезпечує безпрецедентний рівень деталізації та контрастності.



- Neo QLED 4K: Чудовий баланс між якістю зображення і вартістю, потужні процесори та яскраві, насичені кольори. Нові телевізори Neo QLED 4K тепер також оснащені технологією Glare-Free, вдосконаленим процесором та мають швидшу частоту оновлення.



- OLED 4K: Доступний у різних моделях (S95F, S90F, S85F) із чудовою глибиною чорного, широким діапазоном кольорів, а тепер і з вищою піковою яскравістю та зниженим відблискуванням на топових моделях.



- QLED 4K: Яскраві кольори та чудовий кут огляду.



- Crystal UHD: Чітка роздільна здатність 4K і яскраві кольори за вигідною ціною.



- The Frame: Телевізор, який інтегрується в будь-який інтер'єр, немов витвір мистецтва, коли не використовується. Ці телевізори мають доступ до магазину мистецтв Art Store, де споживачі можуть переглянути понад 2500 творів мистецтва з найвідоміших музеїв і художніх галерей світу.



Модельний ряд аудіовізуальних пристроїв 2025 року вже доступний для передзамовлення на сайті офіційного інтернет-магазину Samsung:



• Телевізор Neo QLED 8K: від 129 999 грн



• Телевізор Neo QLED 4K: від 40 999 грн



• Телевізор OLED: від 56 999 грн



• Телевізор QLED 4K: від 22 999 грн



• Телевізор Crystal UHD: від 17 999 грн



• Телевізор The Frame: від 39 999 грн

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