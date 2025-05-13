Держспецзв’язку фіналізує реєстр ворожого програмного забезпечення

13 мая 2025 г., 15:35

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України працює над проєктом постанови Кабміну про створення та використання реєстру забороненого програмного забезпечення (ПЗ). Про це розповів директор Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та аудиту безпеки адміністрації Держспецзв’язку Ігор Стельник на панельній дискусії «Ворожий софт: як держава та суспільство протистоять ворогу і знаходять рішення» у межах конференції Своє.ІТ 2025 у Києві.

Попри рішення Ради національної безпеки та оборони України, згідно з яким до низки російських вебсторінок та програмних продуктів застосовувалися обмежувальні заходи (санкції), з різних причин не всі користувачі перейшли на вітчизняне чи іноземне програмне забезпечення. Розв'язати цю проблему має нещодавно ухвалений закон 4336-ІХ. Він зобов’язав державні органи використовувати програмне забезпечення, за винятком того, що буде включене в реєстр забороненого ПЗ.

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