 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Держспецзв’язку фіналізує реєстр ворожого програмного забезпечення

13 мая 2025 г., 15:35

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України працює над проєктом постанови Кабміну про створення та використання реєстру забороненого програмного забезпечення (ПЗ). Про це розповів директор Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та аудиту безпеки адміністрації Держспецзв’язку Ігор Стельник на панельній дискусії «Ворожий софт: як держава та суспільство протистоять ворогу і знаходять рішення» у межах конференції Своє.ІТ 2025 у Києві.

Попри рішення Ради національної безпеки та оборони України, згідно з яким до низки російських вебсторінок та програмних продуктів застосовувалися обмежувальні заходи (санкції), з різних причин не всі користувачі перейшли на вітчизняне чи іноземне програмне забезпечення. Розв'язати цю проблему має нещодавно ухвалений закон 4336-ІХ. Він зобов’язав державні органи використовувати програмне забезпечення, за винятком того, що буде включене в реєстр забороненого ПЗ.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  