Електронна система реєстрації гуманітарної допомоги підвищує ефективність її надання

13 марта 2024 г., 12:35

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ДП «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики» (ІОЦ «Мінсоцполітики») продовжує впроваджувати та вдосконалювати сучасні технології аби значно поліпшити систему обліку гуманітарної допомоги.

Спільно з «Міністерством соціальної політики», 1 грудня 2023 року запущена «Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги» (АС ГД), яка дозволяє поліпшити якість цільового надання допомоги. На 11 березня 2024 року в системі вже зареєстровано 14935 гуманітарних вантажів, подано 10196 декларацій та зареєстровано 7753 отримувачів гуманітарної допомоги.

Понад половина вантажів пройшли через пункти пропуску, вони використовували саме електронні декларації через систему, що свідчить про високу активність та ефективність роботи вже в короткий час після запуску.

Задля зручності користувачів команда ІОЦ «Мінсоцполітики» активно впроваджує оновлення та вдосконалення в «АС ГД». До прикладу, останнє оновлення системи містить можливість користувачу вивантажувати інвентаризаційні описи та звіти з системи, створювати нову декларацію на основі попередньої (це економить час користувачу, адже не треба кожного разу заповнювати інформацію про вантаж, а тільки змінити необхідні дані), а також додавання QR-коду, який відображає дату митного оформлення, на друкований формат декларації сформованої в системи та багато іншого.

Не менш важливим досягненням є впровадження аналітичного інструменту – дашборда, який значно спрощує моніторинг руху гуманітарної допомоги. Дашборд відображає актуальну інформацію про кількість ввезених вантажів, подані декларації та зареєстрованих отримувачів допомоги.

Завдяки прозорому механізму АС ГД мінімізуються ризики корупційних схем у сфері ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги, що сприяє створенню ефективної системи надання допомоги. Це також дозволяє бізнесу, який співпрацює з волонтерами, працювати без зайвої бюрократії та паперів.

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