Microsoft інвестує 10 млрд дол. у розробника ChatGPT?

10 января 2023 г., 14:25

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Як повідомляє Semafor, компанія Microsoft веде перемови про інвестування 10 мільярдів доларів в OpenAI, власника ChatGPT.



Таким чином стартап, що базується в Сан-Франциско, буде оцінено в 29 мільярдів доларів, повідомляє в понеділок з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.



Згідно з інформації Reuters, фінансування включає інші венчурні фірми, а документи по угоді були розіслані потенційним інвесторам в останні тижні 2022 року.



Це слідує за повідомленням Wall Street Journal, в якому говорилося, що OpenAI веде переговори про продаж існуючих акцій за оцінкою приблизно в 29 мільярдів доларів, при цьому венчурні фірми, такі як Thrive Capital і Founders Fund, купують акції у існуючих акціонерів.



OpenAI, яка заснована Ілоном Маском і інвестором Семом Альтманом, зробила чат-бот ChatGPT, доступний для безкоштовного публічного тестування 30 листопада.



У звіті Semafor говориться, що умови фінансування включають отримання Microsoft 75% прибутку OpenAI до тих пір, поки вона не окупить свої початкові інвестиції, як тільки OpenAI зрозуміє, як заробляти гроші на ChatGPT та інших продуктах, таких як інструмент для створення зображень Dall-E.



Після досягнення цього порогу Microsoft матиме 49% акцій OpenAI, інші інвестори отримають ще 49%, а некомерційна материнська компанія OpenAI отримає 2%, йдеться у звіті.



Microsoft, яка інвестувала 1 мільярд доларів в OpenAI в 2019 році, працювала над запуском версії своєї пошукової системи Bing з використанням ШІ, що стоїть за ChatGPT, повідомляло минулого тижня видання Information.

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