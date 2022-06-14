Капіталізація SpaceX досягла 125 млрд дол.

14 июня 2022 г., 13:46

Як пише Bloomberg, компанія SpaceX залучила 1,68 мільярда доларів нового фінансування, що менше, ніж вона запропонувала інвесторам за частку.



Корпорація Space Exploration Technologies, що базується в Готорні, штат Каліфорнія, мала намір продати акції групі з 74 інвесторів, запропонувавши 1,72 мільярда доларів, повідомляє компанія в регуляторній документації в понеділок.



Таким чином, яке результат нового фінансування, можна оцінити загальну капіталізацію SpaceX у суму 125 мільярдів доларів. Рік тому було приблизно 100 мільярдів доларів.



Очікується, що залучені кошти допоможуть SpaceX розширити сузір'я Starlink, завершити створення космічного корабля Starship і ракети великої вантажопідйомності та продовжити нарощувати команду.

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