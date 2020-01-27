27 января 2020 г., 16:15

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Digiday пишет, что отмена показа лайков в Instagram не снизила размер накруток в социальной сети. Сначала, когда сеть начала тестировать это новшество в прошлом году, действительно показатели накруток снизились, но затем, с сентября прошлого года, результаты даже выросли. И теперь маркетологам приходится находить утешение в утверждениях, что не лайками едиными следует измерять эффективность размещения.

Тут есть несколько частей проблемы. Дело в том, что те самые engagement rates, на которые кивают в статье, действительно являются хорошо накручиваемыми, причем зачастую недетектируемыми способами. Я вот думаю, что падение активности на лето и последующее возобновление накруток с сентября скорее связано со школьными и студенческими каникулами в странах третьего мира. И вы никогда не отличите студента из вьетнамской провинции, лайкающего фото своих кумиров в Instagram, от его товарища, который лайкает фото российской макаронной фабрики за деньги.

Проблема, однако, больше в том, что Instagram использует эти показатели вовлеченности аудитории для раскручивания положительной обратной связи – быстро лайкаемые фото вероятнее попадут на страницу Explore или в топ хештегов и получат уже органический трафик. И я даже встречал утверждения – от представителей сервисов накрутки, – что убирания счетчика лайков им даже на руку, поскольку это скорее снизит органическую активность пользователей и позволит меньшими усилиями попадать в топ.

Единственный выход, который видится в перспективе для Instagram – максимально снижать прямую корреляцию между engagement rates и органическим ранжированием. Один из способов – полностью персонализированная выдача, где профиль пользователя будет важнее, чем любые показатели активности других.

Накрутка лайков в Instagram

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