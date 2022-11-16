Berkshire Уорена Баффета викупила акцій TSMC на 4,1 млрд дол.

16 ноября 2022 г., 11:25

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, компанія Berkshire Hathaway заявила, що купила акції Taiwan Semiconductor Manufacturing на суму понад 4,1 млрд дол. Це стало рідкісною значною інвестицією в технологічний сектор з боку 92-річного мільярдера Уоррена Баффета.



Новина призвела до того, що акції TSMC злетіли вгору, закрившись у вівторок вище на 7,9%, оскільки вона підвищила настрій інвесторів щодо найбільшого в світі контрактного напівпровідникового виробника, акції якого досягли дворічного мінімуму в минулому місяці через різке уповільнення світового попиту на мікросхеми.



Хоча Berkshire зазвичай не робить великих ставок на технології, він часто віддає перевагу компаніям, які, на його думку, мають конкурентні переваги, часто через їх розмір.



TSMC, яка виробляє чіпи для таких компаній, як Apple, AMD, Qulacomm та Nvidia, минулого місяця показала 80% стрибок квартального прибутку, але зробила більш обережну, ніж зазвичай, прогноз щодо майбутнього попиту.



Слід зазначити, що більш ніж шестирічна ставка Berkshire протягом останнього десятиліття на IBM не виправдалася. Але були й величезні прибутки від її частки в Apple, яку Уорен Баффет розглядає більше як компанію споживчих товарів.



Apple на сьогодні є найбільшою інвестицією в портфелі акцій Berkshire на суму 306,2 млрд дол.



Berkshire розкрив інформацію про частку в TSMC приблизно через 2 з половиною місяці після того, як почав скорочувати десятирічну багатомільярдну інвестицію у BYD, найбільшого китайського виробника електромобілів.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада