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На рынок Украины выходит крупный оператор глобальных корпоративных сервисов Google 

24 декабря 2021 г., 13:24
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На рынок Украины выходит крупный оператор глобальных корпоративных сервисов Google

В начале 2022 г. на украинском рынке IT начнет работать дочерняя компания израильской TeraSky, которая является самым быстрорастущим партнером Google Cloud в регионе.

Компания TeraSky является крупным оператором на рынке глобальных корпоративных сервисов -  Google Cloud, Google Workspace, Business Analysis Tool Looker, и других, решая проблемы миграции  корпоративного облака,  безопасности и другие актуальные вопросы IT.

«TeraSky был признан самым быстрорастущим партнером Google в этом году, и его выход на украинский рынок только подтверждает наши планы по расширению и предоставлению качественных услуг по всему миру. Мы рассматриваем Украину как очень многообещающий рынок, на котором будем работать, как  качественный, глобально совместимый оператор облачных вычислений, обеспечивающий безопасное и удобное корпоративное виртуальное пространство и другие ИТ-услуги», заявил Офир Абекасис (Ofir Abekasis), генеральный директор TeraSky.

На рынок Украины выходит крупный оператор глобальных корпоративных сервисов Google


TeraSky уже предоставляет услуги некоторым украинским компаниям, например, оператору популярного приложения Reface.

«Мы уже фактически работаем в Украине, поэтому открытие представительства - естественный шаг для нас. Собрав профессиональную команду, мы сможем оказывать услуги не только на расстоянии, что, несомненно, повысит качество сервиса», отмечает Офир Абекасис.

Сейчас TeraSky активно ищет IT-специалистов высокого уровня в Украине, чтобы официально начать свою деятельность в начале 2022 года.

В настоящее время TeraSky имеет подразделения в Вильнюсе (Литва), Таллинне (Эстония)  и Риге (Латвия), предоставляет услуги компаниям по всему региону, а также в Германии и США, работая с такими глобальными «единорогами», как Vinted. В 2021 году TeraSky стала «Партнером Года»  - VMware Partner of the Year.

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