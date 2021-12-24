На рынок Украины выходит крупный оператор глобальных корпоративных сервисов Google 

24 декабря 2021 г., 13:24

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В начале 2022 г. на украинском рынке IT начнет работать дочерняя компания израильской TeraSky, которая является самым быстрорастущим партнером Google Cloud в регионе.



Компания TeraSky является крупным оператором на рынке глобальных корпоративных сервисов - Google Cloud, Google Workspace, Business Analysis Tool Looker, и других, решая проблемы миграции корпоративного облака, безопасности и другие актуальные вопросы IT.



«TeraSky был признан самым быстрорастущим партнером Google в этом году, и его выход на украинский рынок только подтверждает наши планы по расширению и предоставлению качественных услуг по всему миру. Мы рассматриваем Украину как очень многообещающий рынок, на котором будем работать, как качественный, глобально совместимый оператор облачных вычислений, обеспечивающий безопасное и удобное корпоративное виртуальное пространство и другие ИТ-услуги», заявил Офир Абекасис (Ofir Abekasis), генеральный директор TeraSky.



TeraSky уже предоставляет услуги некоторым украинским компаниям, например, оператору популярного приложения Reface.



«Мы уже фактически работаем в Украине, поэтому открытие представительства - естественный шаг для нас. Собрав профессиональную команду, мы сможем оказывать услуги не только на расстоянии, что, несомненно, повысит качество сервиса», отмечает Офир Абекасис.



Сейчас TeraSky активно ищет IT-специалистов высокого уровня в Украине, чтобы официально начать свою деятельность в начале 2022 года.



В настоящее время TeraSky имеет подразделения в Вильнюсе (Литва), Таллинне (Эстония) и Риге (Латвия), предоставляет услуги компаниям по всему региону, а также в Германии и США, работая с такими глобальными «единорогами», как Vinted. В 2021 году TeraSky стала «Партнером Года» - VMware Partner of the Year.

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