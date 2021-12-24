Huawei выпустила свой вариант телефона-раскладушки

24 декабря 2021 г., 12:55

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Компания Huawei официально представила смартфон со сгибающимся экраном в компактном формате раскладушки.



P50 Pocket в развернутом виде имеет OLED-дисплей с диагональю 6,9 дюймов с разрешением FHD+ при соотношении сторон 21:9.



Имеется также внешний AMOLED-экран круглой формы с диагональю в 1,04", который работает, когда смартфон находится в свернутом состоянии. Причем на него не только могут выводится различные уведомления. Он имеет тактильную поверхность, поэтому с его помощью можно выбирать, скажем, треки или адресата для звонка, не раскрывая смартфон.



P50 Pocket базируется на платформе Snapdragon 888, на борту может быть от 8 ГБ до 12 ГБ оперативной памяти, а встроенный накопитель предлагается в вариантах 256 или 512 ГБ.



Основной фотомодуль состоит камеры 40 Мп, широкоугольника 13 Мп и сенсора под названием Ultra Spectrum с разрешением 32 Мп. Последний позволяет снимать в гиперспектральном диапазоне, включая ультрафиолетовый. Селфи-камера имеет разрешение 10 Мп.



В оснащении смартфона - аккумулятор на 4000 мАч, он поддерживает зарядку 40 Вт.



Сканер отпечатков расположен на кнопке питания.



Отмечается, что в P50 Pocket используется патентованная Huawei конструкция петель, которая обеспечивает плотное, практически без зазора, складывание устройства. Толщина смартфона в развернутом состоянии - 7,2 мм, в сложенном - 15,2 мм, масса - 190 г.



Согласно имеющейся информации, для китайского рынка P50 Pocket будет оснащаться операционной системой HarmonyOS 2.



В Китае продажи P50 Pocket уже стартовали, он предлагается по цене 8988 юаней (около 1410 долл.) за вариант 8/256 ГБ.

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