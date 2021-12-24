SentinelOne и NWU подписали дистрибьюторское соглашение

24 декабря 2021 г., 13:26

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Компания NWU, дистрибьютор решений в сфере кибербезопасности, объявила о подписании соглашения с SentinelOne, разработчиком автономной платформы по защите конечных точек.



Согласно условиям соглашения, NWU получила статус авторизованного дистрибьютора компании SentinelOne на территории Украины, и будет заниматься поставками и продвижением решений вендора через партнерскую сеть.



Компания SentinelOne была основана в 2013 году в Израиле командой экспертов по кибербезопасности и защите, которые разработали принципиально новый подход к защите конечных точек.



Как отмечается, SentinelOne является пионером в обеспечении автономной безопасности конечных точек, центров обработки данных и облачных сред, помогая организациям быстро и просто защищать свои активы. Компания объединяет предотвращение, обнаружение, реагирование и устранение последствий атак, а также форензику в рамках единой платформы EPP/EDR/XDR на базе искусственного интеллекта. С помощью решений SentinelOne организации могут обнаруживать вредоносное поведение по множеству направлений, быстро устранять угрозы благодаря использованию полностью автоматизированного интегрированного реагирования, а также адаптировать свою защиту под самые сложные кибератаки.



«Партнерство с NWU имеет для нас крайне важное значение на территории Украины, показывая, что мы ориентируемся на солидный опыт дистрибьютора в сфере ИТ-безопасности», - отметил Роланд Штритт, старший директор по работе с партнерами в регионе EMEA, SentinelOne. - «NWU, как ведущий дистрибьютор кибербезопасности, имеет отличную репутацию на рынке, и мы рады приветствовать их в качестве стратегического партнера. Заказчики и партнеры получат выгоду от этого сотрудничества для реализации безопасной цифровой трансформации с помощью Singularity — нашей интегрированной платформы безопасности на основе искусственного интеллекта.



Стоит отметить, что Gartner назвал SentinelOne лидером в квадранте по защите конечных точек (последний отчет, 2021 г.). В тесте MITRE ATT&CK платформа SentinelOne показала наибольшее число высококачественных детекций и наивысшее число автоматических корреляций среди 21 вендора решений по защите конечных точек. Четыре из Fortune 10 выбрали продукты именно этого поставщика среди множества конкурирующих решений по защите конечных точек.



Представители NWU подчеркнули, что благодаря новому соглашению с SentinelOne партнеры и заказчики компании в Украине получат доступ к передовой платформе для защиты конечных точек, EDR и XDR, способной обеспечить мониторинг и автоматическую защиту для всех активов клиентов.





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