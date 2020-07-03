На очереди терабитные спутниковые каналы связи

3 июля 2020 г., 15:05

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Проект TOmCAT (Terabit Optical Communication Adaptive Terminal) вышел на вторую фазу, когда предстоит на практике продемонстрировать возможность организации канала связи со спутником, способного обеспечить терабитную пропускную способность.

Проект TOmCAT предусматривает создание спутниковой системы передачи с терабитной пропускной способностью

Первая фаза проекта TOmCAT, выполняемого Европейским космическим агентством (ESA, European Space Agency), предусматривала создание платформы преобразования высокоскоростного потока данных в оптический сигнал для модулирования излучения мощного лазера. Но стоить иметь ввиду, что на дистанции в 36 тыс. км до геостационарных спутников лучу приходится проходить через неоднородную структуру атмосферы. Поэтому перед разработчиками стояла задача адаптировать излучаемый сигнал под изменяющиеся условия. Этому и посвящен второй этап проекта.

В его рамках строится Optical Ground Terminal Demonstrator, где будет установлено оборудование на базе технологии адаптивной оптики (Adaptive Optics). Для достижения терабитной пропускной способности предусматривается, что оптический сигнал на нескольких длинах волн мультиплексируется в два очень мощных оптических луча. Система Adaptive Optics предварительно корректирует оптический волновой фронт, чтобы компенсировать ожидаемые атмосферные турбулентности, а телескоп передает мощные лучи на геостационарный спутник.

Нисходящая линия связи, реализующая подобную архитектуру, обеспечивает двунаправленную оптическую фидерную линию. Спутник предоставляет услуги связи конечным пользователям через сотни точечных лучей RF, где каждый луч обслуживает географическую область на Земле для обратной передачи 5G.

В рамках проекта будет реализован проект сквозной оптической фидерной линии для спутников с высокой пропускной способностью, а также будут созданы и испытаны технологии, необходимые для будущих наземных оптических терабитных станций.



Технология адаптивной оптики позволяет управлять параметами лазерного луча в реальном времени

Для демонстрации технической осуществимости планируемой терабитной линии связи на базе лазера между наземными и спутниковыми терминалами в 2019 г был создан стенд с установленными на удалении 10-километров терминалами. Первые испытания подтвердили теоретические выкладки, и теперь дело за натурными тестами с передачей сигнала с Земли в космос.

В качестве главного исполнителя выступает компания TNO из Эйнховена, а правами контрактного производителя оборудования, когда проект будет коммерциализирован, наделен концерн Airbus.

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