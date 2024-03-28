Мобільний зв’язок в Україні у 2023 році приніс 61,7 млрд. грн.

28 марта 2024 г., 17:35

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«Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» (НКЕК, раніше НКРЗІ) відзвітувала про стан індустрії та роботу у 2023 році.

Звіт охоплює усі напрямки діяльності НКЕК та результати діяльності галузі електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, а також включає дані на базі аналізу звітів близько 3600 постачальників послуг з понад 4000 постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг та понад 200 операторів поштового зв’язку.

Так, загальні доходи від надання послуг зв’язку у 2023 році склали 130,5 млрд грн, з них доходи від надання електронних комунікаційних послуг склали 97,3 млрд грн, що майже на 17% більше у порівнянні із 2022 роком. Доходи від надання поштових та кур’єрських послуг – 33,2 млрд грн.

Кількість активних ідентифікаційних карток мережі мобільного зв’язку (активних SIM-карт) станом на 31 грудня 2023 року склала 50,3 млн, що на 1 млн більше в річному зіставленні, але на 5,6 млн менше, ніж на кінець 2021 року.

Загальна кількість активних SIM-карт, з яких здійснювався доступ до мережі Інтернет, на 31 грудня досягла 36,9 млн, що на 4,2% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

Обсяг доходів від надання послуг доступу до фіксованої мережі Інтернет склав 21 млрд грн, що на 33% більше ніж у 2022 році.

Капітальні інвестиції у сферу електронних комунікацій у 2023 році склали 19 млрд грн, або на 50% більше у порівнянні з попереднім роком.

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