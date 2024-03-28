Amazon вкладає ще 2,75 млрд дол. у конкурента OpenAI

28 марта 2024 г., 16:35

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Amazon та Anthropic анонсували про інвестиції розміром 2,75 млрд дол. у стартап.



Повідомляється, що Amazon надає капітал в рамках раніше оголошеного плану інвестувати в Anthropic до 4 мільярдів доларів. В рамках цієї ж угоди у вересні гігант очолив раунд фінансування розробника штучного інтелекту на суму 1,25 мільярда доларів.



Тоді Anthropic заявила, що інвестує капітал у розробку фундаментальної моделі та дослідження безпеки АІ. Компанія має намір будувати свої LLM наступного покоління, використовуючи інфраструктуру Amazon Web Services.



Anthropic буде використовувати екземпляри, що працюють на чипах AWS Trainium та AWS Inferentia, які оптимізовані для навчання АІ та висновків відповідно.



Своєю чергою Anthropic також допоможе AWS поліпшити наступні покоління Trainium та Inferentia.



LLM від Anthropic також стануть доступні в Amazon Bedrock. Представлений у квітні минулого року, Bedrock - це керований сервіс, за допомогою якого AWS надає доступ до внутрішньо розроблених і сторонніх фундаментальних моделей. Останнє сімейство LLM від Anthropic, серія Claude 3, з'явилося на сервісі на початку цього місяця.



У вівторок стало відомо, що Opus, флагманська модель серії Claude 3, випередила GPT-4 в рейтингу лідерів Chatbot Arena. Флагманська модель штучного інтелекту OpenAI раніше очолювала цей рейтинг протягом більш ніж шести місяців.



Anthropic стверджує, що Opus може перевершити кілька інших мовних моделей, зокрема Gemini Ultra від Google. Пошуковий гігант є як конкурентом, так і основним інвестором компанії.

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