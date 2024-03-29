Розробники Brave1 презентували дистанційний комплекс для розмінування

29 марта 2024 г., 8:35

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Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України розповів про Ratel Deminer - мінний трал, який знаходить та нейтралізує протипіхотні міни. Він працює дистанційно, а отже, зберігає життя військових.



Комплекс оснащений камерою денного бачення, що допомагає краще ним керувати. Ratel Deminer знищує міни типу ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 та ПМН-2.



Розробники вже провели випробування Ratel Deminer в реальних умовах - комплекс застосовували для гуманітарного розмінування від протипіхотних мін біля Святогірська Донецької області.



Ratel Deminer отримав статус BRV1, це означає, що розробку визначили пріоритетною для Сил безпеки і оборони. Зараз комплекс доопрацьовують і збільшують потужності.



«Це не перша розробка від цього виробника, яка пройшла шлях у Brave1. Наземні роботи Ratel S та Ratel M отримали кодифікації, їх активно використовують у військах. Розвиток оборонних технологій, поява нових розробок стали можливі завдяки кластеру Brave1. Долучайтеся, якщо маєте класну розробку, яка посилить військових. Brave1 допоможе її реалізувати, провести тестування, кодифікувати за стандартами НАТО, залучити інвестиції та отримати контракти від держави. Приєднуйтеся до війни технологій», зазначив Михайло Федоров.

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