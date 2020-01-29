 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 4 (1200)

19.01 - 26.01

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Мировые продажи смартфонов должны вырасти в 2020 г. на 3%

29 января 2020 г., 11:15
Мировые продажи смартфонов должны вырасти в 2020 г. на 3%

Как ожидают в Gartner, по итогам нынешнего года глобальные продажи смартфонов превысят 1,57 млрд устройств, благодаря чему на 3% будет улучшен результат предыдущего года. Для сравнения, в 2019 г. продажи упали впервые с 2008 г. Спад составил 2% «YoY».

Восстановление рынка связывается аналитиками со стремительным расширением покрытия сетей 5G и, связанным с этим, переходом пользователей на новые смартфоны. Причем, будет удовлетворяться отложенный спрос, вызванный ожиданием удешевления подобных устройств. Прогнозируется, что в 2020 г. будет продано не менее 221 млн 5G-телефонов, что составляет 12% общих продаж. В 2021 г. продажи удвоятся и превысят 489 млн аппаратов. Причем, уже анонсированы 5G-модели стоимостью 300 долл. и менее.

Лучшую динамику роста покажут страны Ближнего Востока и Африки (+5,9% «YoY»), Азиатско-тихоокеанского региона (+5,7% «YoY») , Китая (+5,1% «YoY»).


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  