Мировые продажи смартфонов должны вырасти в 2020 г. на 3%

29 января 2020 г., 11:15

Как ожидают в Gartner, по итогам нынешнего года глобальные продажи смартфонов превысят 1,57 млрд устройств, благодаря чему на 3% будет улучшен результат предыдущего года. Для сравнения, в 2019 г. продажи упали впервые с 2008 г. Спад составил 2% «YoY».

Восстановление рынка связывается аналитиками со стремительным расширением покрытия сетей 5G и, связанным с этим, переходом пользователей на новые смартфоны. Причем, будет удовлетворяться отложенный спрос, вызванный ожиданием удешевления подобных устройств. Прогнозируется, что в 2020 г. будет продано не менее 221 млн 5G-телефонов, что составляет 12% общих продаж. В 2021 г. продажи удвоятся и превысят 489 млн аппаратов. Причем, уже анонсированы 5G-модели стоимостью 300 долл. и менее.

Лучшую динамику роста покажут страны Ближнего Востока и Африки (+5,9% «YoY»), Азиатско-тихоокеанского региона (+5,7% «YoY») , Китая (+5,1% «YoY»).

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