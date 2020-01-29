Dell Technologies в регионе ЕМЕА возглавит Эдриан МакДональд

29 января 2020 г., 12:05

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По сообщению Dell Technologies, с 3-го февраля 2020 года Эдриан МакДональд (Adrian McDonald) становится президентом компании в регионе ЕМЕА, куда входят страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Он будет отвечать за все направления бизнеса Dell Technologies в ЕМЕА, включая ПК, серверы, хранилища и услуги.

Про Эдриана МакДональда известно, что он располагает более чем 30-летним опытом работы в ИТ-индустрии. Ранее он уже работал на руководящих должностях в таких городах, как Милан, Цюрих, Йоханнесбург, Стокгольм, Копенгаген, Вена, Франкфурт и Лондон. Среди функций г-на Эдриана МакДональда отмечают оказание помощи и консультаций руководителям европейских учреждений и бизнесов относительно процессов цифровизации и тех возможностей, которые им открывают инвестиции в новые технологии.

«Сейчас мы переживаем период больших перемен, и Dell Technologies обладает идеальным позиционированием, чтобы предоставить дополнительные преимущества своим заказчикам и партнерам, — отметил Эдриан МакДональд. — Наступил переломный момент для технологических инноваций. В 2020-х годах компьютеры станут «умнее», персонализированнее и при этом доступнее. Масштаб изменений, ожидающих нас в ближайшие 10 лет и затрагивающих не только рабочие процессы, но и наш образ в целом, будет гораздо большим, чем у всех тех изменений, которые произошли в последние 10 лет, в 2010-тых годах. Наши заказчики понимают это. Многие из них уже проводят всеобъемлющую цифровую трансформацию, не ограничиваясь пересмотром лишь некоторых своих подходов к ведению бизнеса. Я жду возможности поработать с нашими заказчиками и партнерами, чтобы помочь им достичь их целей».

В качестве президента ЕМЕА Эдриан продолжит исполнять роль глобального лидера группы Mosaic в Dell Technologies. Деятельность этой группы направлена на поощрение межкультурного многообразия, внутрикорпоративного сотрудничества и развития культурного интеллекта сотрудников компании.

Назначение Эдриана МакДональда состоялось в контексте организационных изменений, о которых было объявлено в декабре 2019 года. Данные изменения призваны упростить и унифицировать структуру и систему продаж в рамках единой внутренней организации под началом международного лидера — Билла Скэннелла (Bill Scannell), а также Ангуса Хегарти (Aongus Hegarty), президента по международным продажам, отвечающего за все рынки за пределами Северной Америки.

Напомним, выручка Dell Technologies за 2019 фискальный год (февраль 2018 г — январь 2019 г) оценивалась в 91 млрд долл.

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