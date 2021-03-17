 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 10 (1257)

07.03 - 14.03

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Microsoft выпустила дополнительные рекомендации по защите серверов Exchange от недавних атак

17 марта 2021 г., 15:35
0 
 

Microsoft выпустила дополнительные рекомендации по защите серверов Exchange от недавних атак

В марте работающие в сфере безопасности компании зафиксировали значительный рост атак на свежую уязвимость почтовых серверов Microsoft Exchange. Их целью чаще всего становятся предприятия сегмента SMB, в том числе с целью вымогательства и других вредоносных действий. Однако более крупные организации с локальными серверами Exchange также пострадали. Облачный Exchange Online не подвержен таким атакам.

Учитывая масштабы инцидента, корпорация Microsoft в дополнение к стандартным методам предоставления обновлений ПО подготовила специальные обновления для более старых и уже не поддерживаемых систем.

Первый шаг для защиты используемого почтового сервера заключается в том, чтобы убедиться, что установлены все необходимые обновления безопасности. Найдите версию сервера Exchange, на котором вы работаете, и установите обновление. Это обеспечит защиту от известных атак и даст время на подготовку к переходу на более современные версии.

Microsoft выпустила дополнительные рекомендации по защите серверов Exchange от недавних атак

Следующим важным шагом является определение того, были ли какие-либо системы скомпрометированы. Если да, рекомендуется удалить их из сети. Специалисты Microsoft подготовили рекомендуемый ряд шагов и инструментов для этого – включая сценарии, которые позволяют провести сканирование на наличие признаков взлома, новую версию Microsoft Security Scanner для определения подозрительного вредоносного ПО, а также новый набор индикаторов взлома, который обновляется в режиме реального времени и предоставляется в общем доступе.

Согласно оценкам телеметрии RiskIQ, на 1 марта было зафиксировано почти 400 тыс. серверов Exchange. После выпуска обновлений, к 9 марта оставалось еще около 100 тыс. уязвимых серверов. Еще один пакет обновлений был выпущен 11 марта, с целью охватить более 95% всех версий, выставленных в Интернете.

Microsoft выпустила дополнительные рекомендации по защите серверов Exchange от недавних атак

Учитывая, что группы, пытающиеся воспользоваться этой уязвимостью, делают это с целью вымогательства и установки других вредоносов, которые могут нарушить непрерывность бизнеса, Microsoft рекомендует для лучшей защиты ознакомиться с руководством по противодействию вымогательству от U.S. Cybersecurity Agency and Infrastructure Security, а также с рекомендациями от Microsoft по подготовке и защите от такого рода эксплойтов.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  