NetApp поддержит Aston Martin в Формуле-1

17 марта 2021 г., 16:25

0

Tweet

Компания NetApp и команда Aston Martin Cognizant Formula One объявили о многолетнем партнерстве, в рамках которого автопроизводитель будет готовиться к возвращению в Формулу-1. После более чем 60 лет перерыва британский авто-бренд будет участвовать в гонках.



Как отмечается, партнерство с NetApp подчеркивает стремление команды Aston Martin по максимуму использовать возможности облачных сервисов и технологий мирового уровня для управления данными. Основной целью этого масштабного и амбициозного партнерства является достижение еще лучших результатов как на трассе, так и за ее пределами.



Данные, на основе которых команда Aston Martin Cognizant Formula One будет разрабатывать свои гоночные стратегии, будут доступны в режиме реального времени специалистам по всему миру. С помощью фабрики данных, построенной на решениях NetApp, команда сможет получать больше выгоды от накапливаемой информации, лучше оценивать производительность автомобиля и вносить необходимые исправления до, во время и после каждой гонки.



Фабрика данных также поможет упростить управление данными и одновременно обеспечить соответствие нормативам и безопасность, а также защиту интеллектуальной собственности команды Aston Martin. Благодаря унифицированному подходу в работе с данными на всех платформах NetApp, команда сможет оптимально управлять ресурсами, удаляя малоэффективные базы данных и перенаправляя большие объемы ИТ-инвестиций в развитие команды и улучшение автомобилей.



«Мы рады стать партнером команды Aston Martin Cognizant Formula One и оказать ей поддержку в амбициозном путешествии в мир данных в поисках еще лучшей скорости, надежности и эффективности, — отмечает Джеймс Уайтмор, главный директор по маркетингу NetApp. — Для нас как компании, которая более 28 лет разрабатывает технологии в области управления данным, честь работать с командой, которая стремится постоянно улучшать результаты как на гоночной трассе, так и за ее пределами».



«Команды Формулы-1 всегда были на шаг впереди в анализе данных, который позволит получить конкурентное преимущество над соперниками. Это особенно важно, когда миллисекунды решают, займете ли вы поул-позицию или начнете где-то в середине, — отмечает Отмар Сафнауэр, генеральный директор и капитан команды Aston Martin Cognizant Formula One. — Партнерство команды с NetApp, наряду с титульным партнерством с Cognizant, открывает для нас новый этап в нашем постоянном стремлении к совершенству. Мы рады представить NetApp в период, когда мы стараемся делать все быстрее и с использованием более умных технологий. Усиливая нашу прекрасную команду ведущими решениями NetApp в области управления данными, мы открываем новую эпоху в истории гонок. Эпоху непрерывного развития, которая поможет нам стать еще более быстрой, умной и впечатляющей командой».

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак