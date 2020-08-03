Microsoft вот-вот купит часть TikTok?

3 августа 2020 г., 13:06

Компания Microsoft официально подтвердила переговоры с ByteDance о покупке части соцсети TikTok.



Отмечается, что генеральный директор Microsoft Сатья Наделла обсудил эту тему с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп в прошлую пятницу намеревался в ближайшие дни запретить работу TikTok в США. Но пока этого не произошло.



Сообщается, что Microsoft планирует завершить переговоры с ByteDance и правительством США к 15 сентября 2020 года.

По информации Reuters речь может идти не только про активы ByteDance в США, но и в Канаде, а также Австралии и Новой Зеландии.

Наблюдатели отмечают, что поглощение части TikTok, связанной с США, где у этой соцсети более 100 млн пользователей, может дать Microsoft шанс войти в высшую лигу этого сегмента - и стать в один ряд с массовыми Facebook и Snap. Стоит отметить, что Microsoft уже владеет LinkedIn, но эта сеть относится к специализированным.

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