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«Мегатрейд» становится дистрибьютором решений для визуализации данных ZoomCharts

15 октября 2020 г., 11:35
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«Мегатрейд» становится дистрибьютором решений для визуализации данных ZoomCharts

Компания «Мегатрейд» присоединилась к партнерской экосистеме ZoomCharts и в качестве дистрибьютора будет представлять в Украину и страны Балтии решения разработчика для визуализации и исследования данных организаций.

ZoomCharts – технологическая компания, специализирующаяся на ПО для визуализации данных. Ее продукт – кроссплатформенный HTML5 SDK для создания динамических интерактивных графиков, оптимизированных для сенсорных устройств и веб-приложений.

С 2017 г. ZoomCharts доступен на платформе Microsoft Power BI. При этом ZoomCharts имеет по меньшей мере три преимущества перед Power BI в чистом виде: полная настройка отчетов Power BI для нужд организации; улучшенное взаимодействие для конечных пользователей отчета; интерактивная визуализация.

Благодаря ZoomCharts данные становятся простыми в использовании, что приводит к лучшим показателям интеграции Power BI в ежедневную практику предприятий. Тем самым стимулируется принятие решений на основе данных во всей организации. На сегодня технология уже используют свыше 10 тыс. организаций в более чем 100 странах.

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