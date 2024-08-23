LG збільшує інвестиції у стартапи у сфері АІ

23 августа 2024 г., 15:35

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За заявою LG Electronics (LG), компанія інвестує значні кошти у стартапи, що спеціалізуються на штучному інтелекті та сфері Deep-tech. Так LG виділила 10 млн дол. в ролі ключового партнера з обмеженою відповідальністю в нещодавно створеному SBVA фонді Alpha Intelligence (Alpha Intelligence Fund, AIF) із капіталом 130 млн дол.



SBVA буде куратором портфеля для AIF, відбираючи стартапи з високим потенціалом у галузі штучного інтелекту, Deep-tech і робототехніки. Компанія має намір використовувати свою світову мережу та ресурси для сприяння зростанню та суттєвим результатам цих стартапів.



Зазначено, понад 20 років SBVA інвестує в міжнародні стартапи, поглиблюючи свої компетенції в галузі ІКТ та зміцнюючи міжнародну співпрацю. Долучившись до фонду SBVA, LG планує брати участь в обміні інформацією про швидкозмінні інноваційні технологічні тенденції та відображати ці глобальні ринкові зміни у своїх управлінських стратегіях.



Завдяки цій інвестиції LG має намір посилити співпрацю з інноваційними стартапами, продовжити зусилля для забезпечення майбутніх технологій і зрештою досягти якісного зростання. Компанія планує зміцнити свої зв'язки з провідними світовими компаніями та стартапами, відкрити додаткові можливості для стратегічних інвестицій і забезпечити технологічні можливості для майбутнього бізнесу.



Також LG має намір прискорити свою трансформацію в компанію Smart Life Solutions, забезпечивши інноваційні технології для ключових рушіїв розвитку, зокрема платформних сервісів, напрямку B2B й інших нових підприємств. Компанія планує й надалі докладати зусиль для забезпечення майбутніх ключових технологій і розширювати сферу своєї діяльності за межі дому до бізнес-просторів, мобільності тощо.



Раніше, в липні, LG придбала 80-відсоткову частку в Athom, компанії-розробнику платформи для розумного будинку зі штаб-квартирою в Енсхеде, Нідерланди, і підписала контракт на придбання решти 20% протягом наступних трьох років. У березні LG інвестувала 60 млн дол. в Bear Robotics — стартап з виробництва автономних сервісних роботів на основі штучного інтелекту зі штаб-квартирою в Редвуд-Ситі, шт. Каліфорнія — через нову угоду про придбання частки в Bear Robotics.



Крім того, через LG NOVA — інноваційний центр компанії у Кремнієвій долині — LG з 2021 року проводить щорічні змагання для виявлення й підтримки стартапів з інноваційними ідеями та їхньої комерціалізації, у такий спосіб шукаючи нові можливості для бізнесу. LG NOVA особливо зосереджена на стійкому зростанні та розвитку систем для майбутніх інноваційних галузей, як-от цифрової охорони здоров'я, Clean-tech та штучного інтелекту.



«Беручи участь в AIF, ми прагнемо забезпечити можливості ШІ за допомогою активної діяльності у сфері відкритих інновацій та зміцнити наші позиції в ланцюжку створення вартості АІ», — сказав Юджин Ю, віцепрезидент і керівник підрозділу відкритих інновацій LG. — «Ми плануємо знаходити та співпрацювати зі спроможними стартапами, щоб дослідити майбутні перспективи для бізнесу».



«Ми продовжимо інвестувати, стимулюючи технологічні інновації, спираючись на наші різноманітні технічні компетенції, глобальну мережу й інвестиційний досвід. Ми плануємо максимізувати потенціал розвитку цих компаній, сприяючи створенню спільних підприємств зі стартапами та великими інвесторами, а також просуваючи спільні бізнес-проєкти», — сказав генеральний директор SBVA Джей Пі Лі.



Тим часом компанія SBVA, створена як SoftBank Ventures Asia в межах SoftBank Group, минулого року була придбана інвестиційною компанією The Edgeof, яку очолює Тайзо Сон, голова глобальної інвестиційної компанії Mistletoe, і стала незалежною. SBVA управляє активами на загальну суму близько 2 млрд дол. і має офіси в Сан-Франциско, Ізраїлі, Сінгапурі та Сеулі. Вона інвестує в понад 100 компаній. SBVA планує провести другий раунд закриття протягом року, щоб збільшити розмір AIF.

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