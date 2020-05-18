Вредонос для организации DDoS-атак маскировался под новостное приложение

18 мая 2020 г., 10:45

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Компания Eset обнаружила вредоносное приложение под названием Updates for Android, используемое для запуска DDoS-атаки. Ее целью стал официальный веб-сайт Eset.

Данное приложение было загружено в Play Market в сентябре 2019 г. При этом в первой версии отсутствовала функция загрузки JavaScript, необходимая для DDoS-атаки, и появилась позднее вместе с обновлением.

Оно позиционировалось как новостной ресурс и продвигалось через веб-сайт i-Updater.Com. Действия преступников оказались довольно эффективными: к моменту атаки программа была загружена 50 тыс. раз.

В Updates for Android действительно появлялись новости. Это было необходимо, чтобы избежать подозрений. Тем не менее, основная задача приложения состояла в получении команд c заранее определенного веб-сайта, который выполнял функции C&C-сервера. Каждые 150 минут проводилась проверка связи и передача идентификатора устройства. Это было необходимо для установления контроля над каждым из них.

В результате программа могла отображать в браузере рекламу, скрывать свою иконку (маскироваться), выполнять JavaScript код. Именно последняя функция и была использована для атаки на веб-сайт Eset.

Благодаря обнаружению данного вредоноса удалось усовершенствовать методы защиты от DDoS. Некоторые из них уже применяются в рамках деятельности App Defense Alliance для защиты Android-приложений.

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