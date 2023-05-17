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Країни ЄС схвалили перші в світі всеосяжні криптовалютні правила

17 мая 2023 г., 9:35
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Reuters пише, що країни Європейського Союзу у вівторок остаточно схвалили перший у світі всеосяжний набір правил для регулювання криптоактивів. І це створить тиск на такі країни, як Великобританія і США, які змушені наздоганяти їх у цьому питанні.
 
На зустрічі міністрів фінансів ЄС в Брюсселі були схвалені правила, які були розроблені спільно з Європейським парламентом, який схвалив їх у квітні.
 
Очікується, що правила будуть впроваджені з 2024 року.
 
Регулювання криптовалют стало більш актуальним для регуляторів після краху криптовалютної біржі FTX.
 
«Нещодавні події підтвердили нагальну необхідність запровадження правил, які краще захистять європейців, що інвестували в ці активи, та запобігатимуть зловживанню криптоіндустрією з метою відмивання грошей та фінансування тероризму», - сказала Елізабет Свантессон (Elisabeth Svantesson), міністр фінансів Швеції, яка наразі головує в ЄС.
 
Правила вимагають, щоб фірми, які хочуть випускати, торгувати і зберігати криптоактиви, токенізовані активи та стейблкоіни у 27 країнах блоку, отримали ліцензію.
 
Міністри вжили заходів для боротьби з ухиленням від сплати податків та використанням переказів криптоактивів для відмивання грошей, полегшивши відстеження транзакцій.
 
Вони погодили вимогу, згідно з якою з січня 2026 року постачальники послуг повинні отримувати імена відправників і одержувачів криптовалютних переказів незалежно від суми переказу.
 
Також було досягнуто домовленості про внесення змін до правил співпраці країн-членів у сфері оподаткування для охоплення операцій з криптоактивами, а також про обмін інформацією про авансові податкові рішення для найбагатших осіб.
 
Криптофірми заявляють, що хочуть визначеності в регулюванні, вимагаючи від країн копіювати правила ЄС, а від регуляторів - розробити глобальні норми для транскордонної діяльності.
 
Британія окреслила поетапний підхід, починаючи зі стейблкоінів і розширюючись до непідкріплених криптоактивів пізніше, але чіткого графіка немає.
 
Сполучені Штати зосередилися на використанні існуючих правил щодо цінних паперів для правозастосування в секторі, поки вони вирішують, чи вводити нові правила на замовлення і хто буде їх застосовувати.
 
Хестер Пірс (Hester Peirce), одна з комісарів американського регулятора деривативів CFTC, заявила минулого тижня, що низка федеральних органів влади та органів влади штатів намагаються з’ясувати, яку наглядову роль вони могли б відігравати в криптосекторі.«Ми трохи блукаємо в пустелі», - резюмувала Пірс на недавньої конференції.
 

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