Країни ЄС схвалили перші в світі всеосяжні криптовалютні правила

17 мая 2023 г., 9:35

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Reuters пише, що країни Європейського Союзу у вівторок остаточно схвалили перший у світі всеосяжний набір правил для регулювання криптоактивів. І це створить тиск на такі країни, як Великобританія і США, які змушені наздоганяти їх у цьому питанні.

На зустрічі міністрів фінансів ЄС в Брюсселі були схвалені правила, які були розроблені спільно з Європейським парламентом, який схвалив їх у квітні.

Очікується, що правила будуть впроваджені з 2024 року.

Регулювання криптовалют стало більш актуальним для регуляторів після краху криптовалютної біржі FTX.

«Нещодавні події підтвердили нагальну необхідність запровадження правил, які краще захистять європейців, що інвестували в ці активи, та запобігатимуть зловживанню криптоіндустрією з метою відмивання грошей та фінансування тероризму», - сказала Елізабет Свантессон (Elisabeth Svantesson), міністр фінансів Швеції, яка наразі головує в ЄС.

Правила вимагають, щоб фірми, які хочуть випускати, торгувати і зберігати криптоактиви, токенізовані активи та стейблкоіни у 27 країнах блоку, отримали ліцензію.

Міністри вжили заходів для боротьби з ухиленням від сплати податків та використанням переказів криптоактивів для відмивання грошей, полегшивши відстеження транзакцій.

Вони погодили вимогу, згідно з якою з січня 2026 року постачальники послуг повинні отримувати імена відправників і одержувачів криптовалютних переказів незалежно від суми переказу.

Також було досягнуто домовленості про внесення змін до правил співпраці країн-членів у сфері оподаткування для охоплення операцій з криптоактивами, а також про обмін інформацією про авансові податкові рішення для найбагатших осіб.

Криптофірми заявляють, що хочуть визначеності в регулюванні, вимагаючи від країн копіювати правила ЄС, а від регуляторів - розробити глобальні норми для транскордонної діяльності.

Британія окреслила поетапний підхід, починаючи зі стейблкоінів і розширюючись до непідкріплених криптоактивів пізніше, але чіткого графіка немає.

Сполучені Штати зосередилися на використанні існуючих правил щодо цінних паперів для правозастосування в секторі, поки вони вирішують, чи вводити нові правила на замовлення і хто буде їх застосовувати.

Хестер Пірс (Hester Peirce), одна з комісарів американського регулятора деривативів CFTC, заявила минулого тижня, що низка федеральних органів влади та органів влади штатів намагаються з’ясувати, яку наглядову роль вони могли б відігравати в криптосекторі.«Ми трохи блукаємо в пустелі», - резюмувала Пірс на недавньої конференції.

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