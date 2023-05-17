Samsung анонсувала військові версії смартфонів Tactical Edition

17 мая 2023 г., 10:25

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Компанія Samsung анонсувала ще два нових телефони - Galaxy S23 Tactical Edition та Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition.



Ці моделі створені для військових і витримують жорсткі умови експлуатації. Galaxy S23 Tactical має клас захисту IP68, що означає, що його можна занурювати в чисту воду на глибину майже півтора метра на термін до 30 хвилин. Дисплей захищений склом Gorilla Glass Victus 2+, а разом із корпусом із броньованого алюмінію він має міцний чохол військового класу, який можна носити на грудях або на передпліччі.



XCover 6 Pro Tactical Edition також має клас захисту IP68 і корпус, що відповідає військовим специфікаціям MIL-STD-810H. Це означає, що пристрій може пережити падіння з висоти до півтора метра, а також продовжуватиме працювати в широкому діапазоні температур.



І Galaxy S23 Tactical Edition, і XCover 6 Pro Tactical Edition мають попередньо встановлені спеціальні програми, такі як Android Team Awareness Kit (ATAK) і Battlefield Assisted Trauma Distributed Observation Kit (BATDOK). Перший - це програма для інформування про військову ситуацію, яка забезпечує точне наведення на ціль, розвіддані про наземні угруповання навколо, навігацію та обмін даними. Другий збирає показники життєдіяльності пацієнтів за допомогою дротових і бездротових датчиків.



Обидва телефони Tactical Edition також відповідають вимогам військової безпеки США та обидва захищені технологіями Samsung Knox і Knox Dual Data at Rest (DualDAR). Остання використовує два окремі шари шифрування для посиленого захисту. Ця функція безпеки захищає дані, що зберігаються на пристрої, навіть коли телефон вимкнений або не пройшов автентифікацію, а також відповідає вимогам АНБ щодо захисту конфіденційних даних.



Обидва телефони Tactical Edition підтримують Samsung DeX, а вбудована настільна платформа дозволяє підключатися до монітора, клавіатури та миші.



Що стосується часу автономної роботи, то «інтелектуальний акумулятор Galaxy S23 Tactical Edition оптимізує використання додатків у польових умовах, надаючи більше енергії для завершення місії». У XCover 6 Pro Tactical Edition використовується змінний акумулятор.



Galaxy S23 Tactical Edition оснащений чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, а XCover 6 Pro Tactical Edition - SoC Snapdragon 778G.

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