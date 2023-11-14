Китайський виробник мікросхем YMTC подав патентний позов на Micron

14 ноября 2023 г., 14:25

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Китайський виробник мікросхем Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) подав позов проти американського конкурента Micron Technology, звинувачуючи його в порушенні восьми своїх патентів. Про це пише Reuters.



YMTC подала позов проти Micron та її підрозділу Micron Consumer Products Group 9 листопада в Окружний суд Північного округу Каліфорнії.



Згідно з позовом, Micron начебто використовувала запатентовану технологію YMTC, щоб захиститися від конкуренції з боку останньої, а також щоб завоювати та захистити свою частку на ринку. Деталі щодо технологій не відомі.



«Хоча ми не можемо обговорювати деталі судового процесу, я можу підтвердити, що YMTC нещодавно подала позов проти Micron Technology за порушення патентів нашої компанії, пов’язаних з розробкою, виробництвом і експлуатацією технології 3D NAND», - йдеться в заяві китайського виробника.



Micron відмовилася коментувати поточні судові процеси.



Micron виробляє мікросхеми DRAM і мікросхеми флеш-пам’яті NAND і конкурує з південнокорейськими Samsung Electronics і SK Hynix, а також японською Kioxia, підрозділом Toshiba. Компанія YMTC є набагато меншим конкурентом, якому минулого року США заборонили купувати певні американські компоненти.



В останні роки США посилили обмеження на експорт технологій виробництва мікросхем до Китаю з міркувань безпеки.



У травні Китай заявив, що продукція Micron не пройшла перевірку мережевої безпеки, і заборонив купувати її операторам ключових об’єктів інфраструктури.



У 2018 році Micron була втягнута у суперечку з китайським державним виробником мікросхем Fujian Jinhua, якого звинувачували у крадіжці комерційної таємниці, а він заперечував це. Пізніше того ж року на основну продукцію компанії було накладено тимчасову заборону на продаж у Китаї.



Колись Китай був найбільшим ринком збуту Micron, який приносив половину її доходів - наприклад, у розмірі 20 мільярдів доларів у 2017 фінансовому році. Ця частка скоротилася до 16% у 2022 році, коли компанія закрила виробництво оперативної пам’яті в Шанхаї.



Micron заявила, що залишається на ринку Китаю. У червні вона заявила, що в найближчі роки інвестує 4,3 млрд юанів (590 млн доларів) у свій завод з пакування мікросхем у місті Сіань, а цього місяця вперше взяла участь у виставці в Шанхаї.

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