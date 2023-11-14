GigaIO SuperDuperNODE - сервер із 64 GPU в одному вузлі

14 ноября 2023 г., 15:35

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Компанія GigaIO оголосила про випуск, за її заявою, першого у світі одновузлового суперкомп'ютера на 64 GPU під назвою SuperDuperNODE. Нагадаємо, що на початку цього року GigaIO представила 32-GPU SuperNODE, побивши на той момент рекорд за кількістю 32 GPU на одному вузлі. З випуском SuperDuperNODE замовники, що працюють у сфері генеративного AI та високопродуктивних обчислень, тепер можуть розраховувати на подвоєння продуктивності.



У царині високопродуктивних обчислень, де, за оцінками, понад половину всього коду виконують на одному вузлі, SuperNODE і SuperDuperNODE уможливлюють те, що раніше було немислимим. Наприклад, найбільше у світі моделювання обчислювальної гідродинаміки (CFD) за допомогою FluidX3D було виконано всього за 33 години.



Це моделювання, проведене доктором Моріцем Леманном, розробником FluidX3D ProjectPhys, показує літак Concorde довжиною 62 м перед посадкою на швидкості 300 км/год і куті атаки 10° протягом однієї секунди польоту. Роздільна здатність моделювання становить 40 млрд комірок за розміру комірки 12,4 мм. 67 268 часових кроків були розраховані за 29 годин, плюс чотири години на рендеринг 5×600 4K-кадрів, що становить загальний час роботи 33 години. Для проведення аналогічного моделювання на традиційних серверах знадобилося б кілька місяців обчислювального часу, тоді як на оригінальному SuperNODE воно було виконано за одні вихідні.



Кілька бенчмарків Top500 для тестування продуктивності суперкомп'ютерів також продемонстрували видатну продуктивність:



HPL-MxP продемонстрував чудове масштабування і знижену пропускну здатність обчислень під час роботи на SuperNODE, досягнувши 99,7% ідеального теоретичного масштабування.

У результаті тестування HPL було отримано 95,2% від ідеального теоретичного масштабування.

HPCG показав 88% масштабування, що є відмінним результатом для масштабування пам'яті.



Ці результати демонструють, що потужність суперкомп'ютерів, які у багато разів перевершують SuperNODE за розміром, вартістю та складністю, може бути доступною в простому в розгортанні, легко масштабованому та економічно ефективному інженерному рішенні. Зокрема, результат HPL-MxP вказує на те, що SuperNODE є чудовим засобом для робочих навантажень машинного навчання і штучного інтелекту.



"GigaIO - цінний партнер у стратегії спільної розробки SourceCode, спрямованої на створення інфраструктури наступного покоління з підтримкою штучного інтелекту", - сказав Ерік Сінделар, EVP з розвитку бізнесу та партнерських альянсів SourceCode. "Невгамовний апетит до GPU і пам'яті в додатках AI вимагає нових потужних рішень. Завдяки 64 GPU в одному вузлі платформа SuperDuperNODE встановлює новий стандарт для високопродуктивних AI та заповнює найважливішу прогалину на ринку".



"Я хотів би похвалити роботу нашої технічної команди та наших партнерів - AMD, Dell і Supermicro - за спільну роботу над розв'язанням великої низки проблем, які не давали змоги існувати подібним системам до сьогоднішнього дня", - сказав Алан Бенджамін, генеральний директор GigaIO. "Нарешті весь програмний і апаратний стек зібрався воєдино, і в результаті ми отримали приголомшливі можливості 64 GPU в рамках одного вузла. Наша універсальна матриця динамічної пам'яті FabreX дає змогу користувачам плавно перемикатися між використанням SuperNODE або SuperDuperNODE у режимі "звіра" (один великий сервер), у режимі "рою" (безліч серверів, що працюють разом) або в режимі "фристайл" (кожен отримує свій власний сервер). У підсумку система підлаштовується під робоче навантаження, а не навпаки - незалежно від того, які зміни можуть відбутися згодом".



GigaIO SuperNODE вже постачається, його можна придбати безпосередньо в Dell, Supermicro і в обраних партнерів, а SuperDuperNODE буде поставлено до кінця року.

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