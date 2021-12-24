В Стэнфорде нашли способ «омоложения» литиевых батарей

24 декабря 2021 г., 14:21

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Исследователи из Национальной лаборатории ускорителя SLAC Министерства энергетики США и Стэнфордского университета нашли способ продлить жизнь перезаряжаемых литиевых батарей, потенциально увеличивая пробег электромобилей и время автономной работы следующего поколения гаджетов.



По мере циклической эксплуатации литиевых батарей часть металлического лития становится электрохимически неактивной, образуя изолированные островки лития, которые больше не соединяются с электродами. Это приводит к потере энергоёмкости и является серьёзной проблемой для литий-металлических технологий и для быстрой зарядки литий-ионных батарей.



Для своих экспериментов исследователи сконструировали прозрачную ячейку с катодом из оксида лития-никеля-марганца-кобальта (NMC), литиевым анодом и изолированным островком лития между ними. Используя это устройство, учёные в реальном времени наблюдали, что изолированный островок лития, как оказалось, не остаётся неподвижным, а реагирует на работу аккумулятора. При зарядке островок медленно двигался к катоду; при разряде полз в обратную сторону. Перемещается остров, добавляя металлический литий на одном конце и растворяя его на другом.



Внеся изменения в процедуру зарядки аккумулятора – добавив сразу после неё кратковременную сильноточную разрядку – команде удалось направить дрейф этого «мёртвого» неактивного металлического лития на анод батареи.



При установлении электрического контакта с анодом остров возвращается к жизни, начиная вносить свои электроны в общий ток батареи и ионы лития – в накопление заряда до тех пор, пока он не понадобится.



Добавление шага быстрой разрядки замедлило деградацию тестовой батареи и увеличило срок её службы почти на 30%. Результаты, которые учёные воспроизвели на различных тестовых батареях и подтвердили с помощью компьютерного моделирования, были опубликованы в журнале Nature.



По словам авторов, их открытие будет иметь большое значение для проектирования и разработки более надёжных литий-металлических батарей.

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